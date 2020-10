Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori (4^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCHIERANO I MISTER?

Siamo all’analisi delle probabili formazioni di Serie A per le partite che riguardano la 4^ giornata: il massimo campionato di calcio torna dopo la sosta dedicata alle nazionali e dunque bisognerà anche valutare lo stato di forma di alcuni giocatori, sempre senza dimenticare che siamo in un periodo fortemente condizionato dal Coronavirus e ci sono ormai parecchi casi di positività che impongono l’isolamento. Considerato tutto questo, come sempre proviamo a fare il nostro consueto viaggio all’interno di ogni match analizzando le probabili formazioni di Serie A, provando a ipotizzare quali calciatori scenderanno sul terreno di gioco e, naturalmente, parlando anche di quelli che sono infortunati o squalificati e quindi non potranno dare il loro contributo.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NAPOLI ATALANTA

Senza Lorenzo Insigne il Napoli potrebbe puntare su Mertens come prima punta, schierando contemporaneamente Lozano e Politano, oppure allargare il belga favorendo l’ingresso di Osimhen; centrocampo decimato dal Coronavirus, occasione per Bakayoko ma Demme e Lobotka restano favoriti. Nell’Atalanta possibile turnover in vista della Champions League: rischiano Alejandro Gomez e Muriel, torna a vedersi Miranchuk che però inizialmente dovrebbe accomodarsi in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: INTER MILAN

Purtroppo nel derby Antonio Conte dovrà rinunciare a tanti giocatori, risultati positivi al Coronavirus: potrebbe farcela Alessandro Bastoni ma verosimilmente ci saranno D’Ambrosio e Kolarov con De Vrij. Squalificato Sensi, Vidal alza la sua posizione andando a giocare sulla trequarti. Nel Milan è importante il recupero di Alessio Romagnoli, anche perché Gabbia è uno dei tanti fermati dal Covid-19; rientra il capitano, si rivede anche Ibrahimovic che avrà alle sue spalle Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SAMPDORIA LAZIO

Per Claudio Ranieri il ballottaggio è quello tra Verre e Jankto per un posto a centrocampo, dando per scontata la titolarità di Candreva a destra e quelle di Ekdal e Thorsby; senza più Federico Bonazzoli sarà Gaston Ramirez a fare coppia offensiva con Quagliarella. Simone Inzaghi dovrebbe proporre Hoedt in difesa e Fares sulla corsia sinistra, non potrà utilizzare lo squalificato Immobile e dunque si dovrà affidare alla coppia offensiva formata da Caicedo e Joaquin Correa, a destra inoltre sarà titolare Djavan Anderson.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CROTONE JUVENTUS

Il Crotone di Giovanni Stroppa punta sul solito 3-5-2: torna Rivière che però dovrebbe accomodarsi solo in panchina (con Benali), sarà allora Junior Messias a fare coppia con Simy mentre a centrocampo Zanellato e Crociata cercano posti sulle mezzali. Tegola Juventus: Cristiano Ronaldo ha il Coronavirus, in più si è infortunato Ramsey. Dunque saranno titolari Bentancur e Morata, con Dybala che non è ancora al 100% e dovrebbe andare in panchina, pronto comunque a fare il suo a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: BOLOGNA SASSUOLO

Per affrontare il derby Sinisa Mihajlovic dovrà più o meno fare dei salti mortali, visto che ha tantissimi infortunati: soprattutto a centrocampo ci sono problemi, in mezzo si va verso la soluzione Svanberg-Schouten con Orsolini che invece potrebbe tornare titolare a destra. Nel Sassuolo i due esterni difensivi possono essere Toljan e Muldur, Boga torna forse per la panchina ma il titolare davanti dovrebbe essere ancora una volta Defrel.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SPEZIA FIORENTINA

E’ chiaramente una tegola l’infortunio di Galabino: Vincenzo Italiano potrebbe allora puntare su Nzola come prima punta con Gyasi e Verde a supporto, mentre a centrocampo Maggiore e Pobega accompagnano la regia di Matteo Ricci. Nella Fiorentina si rivede German Pezzella; i dubbi riguardano sempre il reparto offensivo, ma i favoriti sembrano essere Kouamé e Ribéry. Pronto l’esordio di Callejon, che prende il posto di Federico Chiesa sulla corsia destra.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: TORINO CAGLIARI

C’è il nuovo arrivato Federico Bonazzoli, che potrebbe già essere titolare al posto di Zaza per affiancare Belotti; spazio per Linetty a centrocampo insieme a Meité e Rincon, con Ricardo Rodriguez in difesa. Potrebbe giocare Ounas nel tridente del Cagliari previsto da Eusebio Di Francesco: Giovanni Simeone resta favorito su Pavoletti mentre Joao Pedro sarà l’esterno di sinistra, a centrocampo il solito trio formato da Nandez, Marin e Rog.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: UDINESE PARMA

Deulofeu si dovrebbe accomodare soltanto in panchina perché sta ancora smaltendo l’infortunio di marzo: davanti si va allora verso la conferma di Okaka e Lasagna, con un playmaker che potrebbe essere Arslan e due mezzali come De Paul e Pereyra che invece agiranno in qualità di interni di centrocampo. Nel Parma si è fermato ancora una volta Cornelius: a questo punto il partner offensivo di Gervinho uscirà dal ballottaggio tra Inglese e Karamoh, con Kucka che come sempre sarà dietro le punte.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ROMA BENEVENTO

Anche Amadou Diawara è stato fermato dal Coronavirus; con il ritorno di Smalling a rischiare la maglia in difesa è Gianluca Mancini, vista la crescita esponenziale di Ibanez e l’arrivo di Kumbulla. A centrocampo ci saranno Veretout e Lorenzo Pellegrini che ancora una volta gioca in mediana; solito modulo per il Benevento di Filippo Inzaghi, con Caprari che potrebbe supportare Iago Falque e Lapadula mentre Schiattarella sarebbe ancora il regista aspettando Nicolas Viola.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: VERONA GENOA

Fuori causa Barak e Gunter causa Coronavirus, c’è Ceccherini in difesa con Empereur e Dimarco mentre nel reparto offensivo avremo Salcedo e Kalinic, con Zaccagni che sembra essere favorito per fare da supporto. Nel Genoa la regia di Badelj, mentre per la fascia sinistra è arrivato Czyborra dall’Atalanta; a fare reparto con Pandev nel reparto offensivo potrebbe essere il giovane Scamacca, anche perché il Grifone ha un’incredibile lista di giocatori indisponibili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA