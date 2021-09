Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori (6^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI!

La Serie A vive con la sua sesta giornata di campionato, che completerà una settimana ricchissima che è stata infatti caratterizzata dal primo turno infrasettimanale della nuova stagione. Si gioca senza sosta e dunque è sempre alto l’interesse circa le probabili formazioni di Serie A anche in questo turno che ci fa compagnia stavolta nell’ultimo weekend di settembre, con in più le incognite legate al turnover che in questo caso non coinvolge solo le big, perché naturalmente tutti hanno giocato anche a metà settimana e devono dosare le forze. Ci attende allora la sesta giornata del campionato 2021-2022, che comincia già a regalarci indicazioni assai significative.

Le partite di Serie A ci terranno compagnia già oggi tra il pomeriggio e la prima serata con tre anticipi, poi altri sei incontri saranno domani nelle classiche fasce orarie della domenica ed infine ci sarà anche l’ormai consueto posticipo del giovedì. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 25 settembre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

SPEZIA MILAN

Per Spezia Milan, Thiago Motta potrebbe confermare il 4-2-3-1 dopo la buona prova contro la Juventus ma con Nzola centravanti e il trio di trequartisti composto da Verde, Maggiore e Gyasi in appoggio alla prima punta. In mediana dovremmo vedere Ferrer e Bourabia, mentre per quanto riguarda la difesa dello Spezia sembra essere tutto chiaro: Hristov e Nikolaou al centro, Amian a destra e Bastoni a sinistra davanti al portiere Zoet.

Sul fronte rossonero, in attacco va verso la conferma Rebic come centravanti, mentre sulla trequarti Saelemaekers potrebbe essere preferito a Florenzi a destra, accanto a Brahim Díaz e Rafael Leão. Sulla mediana si rivedrà Kessié assieme a Tonali. Quanto alla difesa, ecco che a destra vedremo Kalulu, con Tomori e Romagnoli centrali e naturalmente Theo Hernández a sinistra per completare il quartetto davanti a Maignan.

INTER ATALANTA

Derby lombardo di altissimo livello, l’Inter ci arriva dalla bella vittoria di Firenze ma qualcosa potrebbe cambiare sfruttando la profondità della rosa, ad esempio sulle fasce dove i principali candidati per le maglie da titolari potrebbero essere stavolta Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, mentre per Barella l’allarme è rientrato e di conseguenza le differenze rispetto alla scorsa giornata dovrebbero essere minime.

Nell’Atalanta ci aspettiamo Palomino e Freuler al rientro dopo aver osservato un turno di riposo martedì contro il Sassuolo, mentre si va verso la conferma per Pessina sulla trequarti. Dubbio Ilicic-Malinovskyi per il ruolo di partner offensivo di Zapata, l’ucraino è leggermente favorito. Ballottaggio anche a destra tra Zappacosta e Maehle, mentre a sinistra non ci sono dubbi su Gosens.

