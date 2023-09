PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Okafor può essere protagonista? (7^ giornata, 30 settembre-1 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL PROTAGONISTA

Come protagonista nelle probabili formazioni di Serie A per questa settima giornata possiamo indicare Noah Okafor: in realtà questo “premio” è riferito al turno infrasettimanale, perché contro la Lazio lo svizzero di origine nigeriana dovrebbe tornare in panchina. Sia come sia, a Cagliari Okafor ha sfruttato nel migliore dei modi l’occasione concessagli da Stefano Pioli: in campo come titolare al centro del tridente, l’ex Salisburgo ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera. Un grande segnale: nelle precedenti uscite Okafor, che in Champions League deve ancora esordire, non aveva mai avuto più dei 24 minuti che Pioli gli aveva fatto giocare contro il Torino, mettendone insieme un totale di 77 in cinque partite.

Alla prima da titolare, subito il gol: Okafor è rimasto in campo per 90 minuti e il suo allenatore gongola come tutti i tifosi del Milan. L’anno scorso infatti i rossoneri avevano una bella lacuna nel ruolo di vice-Giroud: Divock Origi, acquistato per dare fiato al francese, ha deluso le aspettative e come lui anche Ante Rebic, che tra l’altro non è una prima punta di ruolo. Ora con Okafor anche Giroud potrebbe prendersi più pause, così da essere davvero in una buonissima condizione quando verrà impiegato. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 7^ GIORNATA?

Con le probabili formazioni di Serie A rinnoviamo l’appuntamento sulle scelte che i vari allenatori opereranno in campionato: siamo arrivati alla settima giornata, e siamo in un turno che segue di pochi giorni l’infrasettimanale. Questo significa che qualche squadra ha fatto turnover tra martedì e giovedì, altre potrebbero farlo in questa settima giornata ma, attenzione, dopo questo turno di Serie A avremo le coppe europee e dunque ci saranno sette squadre (Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Milan, Napoli e Roma) che dovranno valutare anche i loro impegni in ambito internazionale, che saranno diversi di caso in caso.

Dunque noi possiamo ora scoprire le probabili formazioni di Serie A, andando ad analizzare alcune delle variabili più interessanti che sono legate a questa settima giornata; prenderemo in considerazione alcuni aspetti delle varie partite nell’intento, appunto, di ipotizzare in che modo gli allenatori potrebbero disporre i loro calciatori sul terreno di gioco. Iniziamo allora questo nostro viaggio, il settimo appuntamento stagionale, all’interno delle probabili formazioni di Serie A prendendo le mosse naturalmente dalle tre partite che si giocano sabato 30 settembre, come anticipi del turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: EFFETTO CHAMPIONS O…?

Dunque con le probabili formazioni di Serie A parliamo subito di sabato, perché avremo in campo le quattro squadre che saranno poi impegnate in Champions League. Le partite sono tutte toste: martedì Napoli e Inter ospitano rispettivamente Real Madrid e Benfica, mercoledì Lazio e Milan saranno in trasferta contro Celtic e Borussia Dortmund. L’impegno più abbordabile è quello dei biancocelesti: Maurizio Sarri deve anche recuperare in campionato e di conseguenza il turnover potrebbe arrivare in Scozia, anche perché di fatto lo ha già operato contro il Torino mandando in campo sia Matias Vecino che Nicolò Rovella, e rinunciando quindi a Danilo Cataldi, Daichi Kamada e Matteo Guendouzi.

Il turnover lo ha fatto anche Stefano Pioli a Cagliari: nel suo Milan hanno giocato titolari Yacine Adli, Samuel Chukwueze e Noah Okafor (andato anche in gol) e inoltre, e questo discorso va fatto anche per Sarri, c’è Milan Lazio che inevitabilmente “chiama” i migliori sul terreno di gioco. A cambiare qualcosa potrebbero allora essere Napoli e Inter, che hanno mandato in campo i titolari nell’infrasettimanale: Rudi Garcia deve anche preparare il Real Madrid, Simone Inzaghi dopo il pareggio di San Sebastian non può sbagliare ma dall’altra parte deve riscattare il ko interno contro il Sassuolo. Detto questo, anche alcune seconde linee nerazzurre potrebbero bastare per vincere sul campo della Salernitana.











