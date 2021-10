Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori (7^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 7^ GIORNATA?

Con le probabili formazioni di Serie A affrontiamo il tema delle mosse dei vari allenatori per le partite che, anticipate da Cagliari Venezia, proseguono il programma della 7^ giornata. Chi sarà in campo per queste sfide? Naturalmente, per alcune di queste squadre va considerato che si arriva da turni infrasettimanali delle coppe europee, ma anche che a breve arriva la sosta per le nazionali: da questo punto di vista, ovviamente salvo assenze forzate e qualche lieve turnover dovrebbero essere confermati i titolari, potendo poi sfruttare due settimane di pausa prima di tornare a giocare in campionato.

Come sempre facciamo nel parlare delle scelte degli allenatori per il massimo campionato di calcio, nel nostro quadro delle probabili formazioni di Serie A prenderemo in considerazione quelli che sono i temi principali, provando ad analizzare almeno alcune partite; vediamo dunque come potrebbero essere schierate le squadre sul terreno di gioco, iniziamo subito il nostro percorso per la 7^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: TORINO JUVENTUS

Problemi per entrambi gli allenatori, perchè Massimiliano Allegri deve nuovamente rinunciare a Morata e Dybala ma Ivan Juric ha perso anche Pjaca che si aggiunge agli infortunati Zaza e Belotti. La mossa del tecnico croato sarà quella di spostare Pobega sulla trequarti insieme a Brekalo, affidando la zona mediana a Mandragora e Lukic; Allegri invece dovrebbe cambiare in toto rispetto a mercoledì sera, Federico Chiesa sarà confermato ma andrà a giocare sull’esterno (come di consueto) lasciando il posto davanti a Kulusevski, che affiancherà Moise Kean nuovamente titolare dopo il match contro lo Spezia (in cui aveva segnato). Nel Torino sarà poi squalificato Djidji (lo rimpiazza Zima) ed è in forse Ansaldi, nella Juventus solito ballottaggio Chiellini-De Ligt con il capitano favorito, ma attenzione alla possibilità che a riposare in questo turno sia Bonucci.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SASSUOLO INTER

Dopo il pareggio di Champions League, Simone Inzaghi si presenta al Mapei Stadium con il solito 3-5-2: Joaquin Correa ha recuperato e così anche Arturo Vidal, il cileno potrebbe essere la mossa a sorpresa per il centrocampo facendo rifiatare uno dei tre mediani (verosimilmente sarebbe Calhanoglu), mentre davanti Dzeko dovrebbe lasciare il posto all’ex di Sampdoria e Lazio con Lautaro Martinez confermato. Darmian in vantaggio su Dumfries a destra; nel Sassuolo potrebbe farcela Toljan, ma il terzino destro dovrebbe comunque essere Muldur. Il ballottaggio riguarderà ancora una volta Djuricic e Hamed Traoré sulla trequarti, perchè sia Domenico Berardi che Boga vanno verso la conferma; Scamacca insidia la maglia di Raspadori, ma quest’ultimo dovrebbe essere scelto ancora una volta da Alessio Dionisi per essere il punto di riferimento offensivo.



