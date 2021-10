Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori, 8^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEI MISTER, CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A vive la sua ottava giornata di campionato, che segnerà la ripartenza del massimo campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, dunque tornano in primo piano anche le notizie circa le probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia nel weekend centrale di ottobre, con in più le incognite legate ai rientri dalle Nazionali, che specie in caso di viaggi intercontinentali possono lasciare strascichi. Ci attende dunque l’ottava giornata del campionato 2021-2022, che comincia già a regalarci indicazioni assai significative.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA/ Diretta tv: Pioli nei guai in difesa

Le partite di Serie A ci terranno compagnia già oggi tra il pomeriggio e la prima serata con tre anticipi, poi altri sei incontri saranno domani nelle classiche fasce orarie della domenica ed infine ci sarà anche l’ormai consueto posticipo del giovedì. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 16 ottobre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER/ Diretta tv: Acerbi sarà squalificato

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

LAZIO INTER

Grande anticipo all’Olimpico, nelle probabili formazioni di Lazio Inter spicca la squalifica di Acerbi: dovrebbe sostituirlo Patric nella coppia difensiva centrale con Luiz Felipe davanti a Reina in porta, mentre i due terzini saranno Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. A centrocampo vedremo come sempre Lucas Leiva perno centrale con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali di lusso. In attacco pesa l’incognita Immobile: se la Lazio dovesse fare a meno di lui, Sarri si affiderebbe a Muriqi o al finto centravanti Pedro e in questo caso Moro completerebbe con Felipe Anderson il tridente.

Probabili formazioni Lazio Inter/ Quote, Immobile prova a stringere i denti (Serie A)

Sul fronte nerazzurro, il grande ex Simone Inzaghi (viaggi intercontinentali permettendo) dovrebbe schierare Lautaro Martinez con Dzeko in attacco. I dubbi sono pochi: sulla fascia destra abbiamo Dumfries leggermente in vantaggio su Darmian, mentre a sinistra Perisic è nettamente favorito su Dimarco e nel cuore della mediana Barella e Calhanoglu saranno le mezzali al fianco di Brozovic. Pochi dubbi anche riguardo la difesa: davanti al portiere Handanovic a comandare il reparto sarà l’altro ex De Vrij, affiancato come al solito da Skriniar e Bastoni.

MILAN VERONA

A San Siro match di prima serata, ma Stefano Pioli nelle probabili formazioni deve rinunciare a Calabria, Maignan e Theo Hernandez, dunque vedremo titolari anomali come Tatarusanu in porta o Ballo-Touré come terzino sinistro. A centrocampo dovremmo vedere la coppia titolare Tonali-Kessié, sulla trequarti agiranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao alle spalle di Rebic, favorito sul rientrante Giroud come centravanti.

Dall’altra parte, Igor Tudor ha Faraoni e Ilic non al top: in mezzo al campo potrebbe giocare Hongla al fianco di Bessa, mentre Casale potrebbe giocare a destra dando spazio a Ceccherini in difesa con Dawidowicz e Gunter davanti a Montipò. Sulla fascia sinistra ecco Lazovic, infine in attacco il modulo dipenderà dalla posizione di Caprari, che potrebbe giocare come seconda punta al fianco di Simeone (in vantaggio su Kalinic) o sulla trequarti insieme a Barak.



© RIPRODUZIONE RISERVATA