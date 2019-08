Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori per la 1^ giornata

Si torna in campo dopo la lunga sosta estiva: il primo campionato italiano infatti vivrà in questo weekend del 24 e 25 agosto la prima giornata della stagione 2019-2020 ed è quindi arrivato il momento di prendere in considerazione anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. Individuare gli schieramenti titolari di questo fine settimana però non sarà facile: giocatori acciaccati, in ritardo di condizione o casi di mercato infatti non ci agevoleranno, anche se le ultime amichevoli estive hanno fornito, a noi come ai tecnici, segnali importanti. Andiamo quindi ad analizzare quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA JUVENTUS

Per la prima di campionato Sarri dovrebbe schierare il suo 11 tipo, ma non saranno pochi i ballottaggi che si accenderanno in un po’ in tutto lo schieramento, dal duello Bonucci-Chiellini, al dubbio Ramsey-Can. Nessun problema per i ducali, che però potrebbero dover rinunciare a Kucka per infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

Per le probabili formazioni di Serie A della prima giornata difficilmente vedremo in campo dal primo minuto i due volti nuovi del mercato e quindi Ribery per i viola e Lozano per i campani, ma mai dire mai, specie per il francese, osannato dai tifosi gigliati.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

Tudor dovrebbe puntare su una difesa a tre per la prima di campionato in casa e in tal caso i favoriti alla maglia titolare saranno Rodrigo Becao, Troost Ekong e Samir. Sarà il 4-3-1-2 il modulo di partenza del Milan di Giampaolo, dove i dubbi maggiori però si accendono in mediana e attacco, considerata la panchina ben ampia.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BRESCIA

Maran dovrebbe fissarsi sul 4-3-1-2 come modulo di partenza dove Pellegrini potrebbe anche essere subito titolare in difesa in coppia con Cacciatore sull’esterno: il reparto verrà completato poi da Ceppitelli e Klavan. Schieramento arretrato a 4 anche per il Brescia con Joronen tra i pali: nella 1^ giornata però mancherà Balotelli in attacco, squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

Per le probabili formazioni di Serie A della prima giornata è ballottaggio in mediana per Fonseca, considerato il pronto recupero di Veretout: l’ex viola si contende con Diawara la maglia nel modulo a 2 di fronte alla difesa, e completato da Cristante. Sarà centrocampo a 5 per il Genoa di Andreazzoli, con in campo dal primo minuto Romulo, Schone, Radovanovic, Lerager e Criscito.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LAZIO

Di Francesco dovrebbe scendere in campo nel primo turno di campionato con il 4-3-3 che in attacco vedrà in campo dal primo minuto Gabbiadini. Quagliarella e Caprari: risponderà la Lazio con il 3-4-1-2 che in attacco vedrà Immobile e Correa, con Luis Alberto sulla tre quarti

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ATALANTA

Sarà il 3-5-2 il modulo di riferimento per Semplici, che in attacco non farà a meno del grande ex Petagna, in compagnia di Floccari. Ancora incerte le mosse della Dea, appena indietro nella preparazione: Gasperini però non si discosterà dal 3-4-1-2 come modulo di partenza, dove però mancherà Castagne.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO

Per le probabili formazioni di Serie A Mazzarri dovrò fare i conti con i tanti giocatori acciaccati e il doppio impegno in Europa league e non sarà facile perchè la panchina risulta ben corta. Nessun problema per il Sassuolo, che ritrova pure Marlon per la difesa, già al completo.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA

Ballottaggi aperti nello schieramento dei veneti, specie in attacco, dove Pazzini rischia il ruolo di prima punta a vantaggio di Tupta. Qualche dubbio però sorge anche nello spogliatoio del Bologna: nel 4-2-3-1 infatti Destro potrebbe dover lasciare il posto a Palacio, mentre saranno Sansone e Soriano a fare da esterni offensivi.



