Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori per la 14^ giornata

I riflettori tornano ad accendersi sul primo campionato italiano ed è tempo ora di esaminare da vicino mosse e scelte degli allenatori anche per le probabili formazioni di Serie A che vedremo in campo in questo fine settimana per la 14^ giornata del turno di andata. Pure però anche in vista di questo turno, per diversi allenatori non sarà semplice fissare un 11 certo: tante infermerie infatti sono ancora ben piene e certo alcuni dovranno fare attenzione a gestire i propri giocatori, dopo un intenso turno per le coppe Europee Champions ed Europa league. Andiamo dunque subito a vedere quali saranno allora le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A in vista delle partite per la 14^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ATALANTA

Le rondinelle in questo anticipo potrebbero confermare Donnarumma e Torregrossa nel 4-4-2 di partenza, ma rimane da valutare la questione Balotelli: risponderà in ogni caso una difesa a tre per la Dea, dove però mancherà lo squalificato Toloi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA TORINO

Per le probabili formazioni di Serie A, Motta schiererà il suo Genoa col 4-3-3, che in attacco vedrà il trittico Cassata-Pinamenti-Agudelo: risponderà una difesa a tre per i granata, dove Mazzarri consegnerà le maglie da titolari ai soliti Izzo, N’Koulou e Bremer.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECCE

Sono ballottaggi in attacco per la Fiorentina di Montella: Chiesa non è al top della condizione e potrebbe lasciare il suo posto a Vlahovc nel duo offensivo del 3-5-2 con Ribéry. Saranno due punte offensive poi anche per i giallorossi, che puntano nella 14^ giornata su La Mantia e Farias, mentre Shakhov agirà sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

Limitato turnover in casa bianconera per Sarri, di ritorno dall’impegno in Champions league: vedremo dunque Buffon tra i pali al posto di Szczesny. Saranno solo titolari per i neroverdi, al netto però dei tanti assenti annunciati, in primis Domenico Berardi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPAL

Sono grandi conferme per Conte nelle probabili formazioni di Serie A, complici anche i tanti assenti annunciati per la 14^ giornata, pur dopo la sfida di coppa con lo Slavia Praga. Nessun turnover pure in casa della Spal, che contro una big non può certo presentarsi impreparata.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

Biancocelesti chiamati in causa dopo l’Europa league: sarà 3-5-2 per i ragazzi di Inzaghi, che si affideranno a Radu, ripresosi dall’influenza. Modulo speculare per i friulani di Gotti, che invece in difesa punteranno forte dal primo minuto su Becao, Troost Ekong e Samir.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

Sono ancora grandi dubbi e ballottaggi nell’11 del Milan, dove comunque Stefano Pioli dovrebbe dare di nuovo spazio al 4-3-3 come modulo di partenza. Risponderà D’Aversa con uno schieramento speculare, dove pure rivedremo dopo una lunga assenza Gervinho.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

Per la sfida al San Paolo Ancelotti certo non avrà a disposizione Milik e pure Insigne rimane in dubbio: saranno quindi Mertens, Llorente e Lozano a contendersi le due maglie in palio nel 4-4-2 campani. Non vi sono dubbi in casa emiliana: senza Santander, Mihajlovic punterà su Palacio prima punta, con Orsolini e Sansone al suo fianco.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

Per le probabili formazioni di Serie A Juric dovrebbe scommettere ancora sul 3-4-2-1, dove verrà confermato dal primo minuto Di Carmine, in gol solo nella precedente giornata di campionato. Maglie certe in attacco anche per la Roma, dove Fonseca, pur dopo il turno di Europa league, non può concedere riposo a Edin Dzeko.



