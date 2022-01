Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori per la 22^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 22^ GIORNATA?

Le probabili formazioni di Serie A ci tengono compagnia per la 22^ giornata: in attesa dei recuperi eventuali, il calendario prosegue spedito presentandoci dunque le partite valide per la terza di ritorno. Abbiamo vissuto anche la Supercoppa, così come le prime partite di Coppa Italia; siamo pronti a valutare quello che succederà sui vari campi in un turno che prenderà il via sabato 15 gennaio, e che darà come sempre una nuova dimensione a una classifica che vede l’Inter al comando.

Attraverso l’analisi delle probabili formazioni di Serie A vogliamo ovviamente studiare le potenziali scelte da parte degli allenatori, prendendo in considerazione indisponibili e acciaccati ma anche sottolineando, e purtroppo in questo periodo è necessario, il fatto che all’ultimo possano esserci calciatori ai box per positività al Coronavirus, o magari al contrario qualche rientro per tampone negativo. Staremo a vedere, ora andiamo a valutare qualche caso con le singole partite.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SAMPDORIA TORINO

Se i blucerchiati sono usciti sconfitti da Napoli, il Torino ha invece colto una grande vittoria sulla Fiorentina: tra poco dovrebbe anche tornare Belotti, ma per il momento Ivan Juric può contare su un Sanabria che non ha perso il vizio del gol e che sarà supportato da Brekalo, reduce da una doppietta contro i viola, e Praet che sono determinanti, perché come sappiamo i due trequartisti di Juric sono stati un grande segreto anche nel Verona pur se ovviamente i nomi erano diversi. Roberto D’Aversa invece non avrà a disposizione Omar Colley partito per la Coppa d’Africa, ma sono out anche Yoshida e Chabot come Audero: in porta Wladimiro Falcone, al centro della difesa invece scalerà Dragusin che giocherà con Alex Ferrari. Poi il solito ballottaggio Caputo-Quagliarella per affiancare Gabbiadini, che ha frenato nella sua striscia realizzativa: questa volta potrebbe toccare all’ex di Empoli e Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SALERNITANA LAZIO

Grande colpo per l’ippocampo che è andato a vincere a Verona, la Lazio invece dopo il rocambolesco pareggio di Empoli ha perso a San Siro contro l’Inter: partita speciale per Claudio Lotito, il romano Stefano Colantuono dovrebbe nuovamente far partire Ribéry dalla panchina puntando su Djuric e Gondo con Kastanos, ultimo matchwinner, alle loro spalle e un centrocampo nel quale come sempre sarà Di Tacchio a gestire i ritmi. In difesa invece si gioca a tre: Delli Carri, Gagliolo e Veseli dovrebbero operare davanti al portiere Belec. Maurizio Sarri dovrebbe ritrovare Acerbi e schierarlo al fianco di Luiz Felipe in difesa; in porta è sempre pronto Strakosha mentre i dubbi nella Lazio riguardano Luis Alberto e Felipe Anderson, perché al posto del primo potrebbe nuovamente giocare Basic mentre il secondo rischia la panchina a favore di Zaccagni, che quando è stato chiamato in causa ha fatto bene e completerebbe il tridente offensivo con Pedro e Immobile.



