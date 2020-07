Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori per la 35^ giornata

Nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie A: archiviati i due anticipi del martedì, è tempo di andare a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le partite che vengono disputate mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, e che chiudono il quadro della 35^ giornata. Ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione di un torneo che sta esprimendo i suoi verdetti; giocando ogni tre giorni tutte le squadre si trovano a dover fare i conti con il turnover dovuto non solo a scelte tecniche o di riposo “normale”, ma anche agli infortuni che sono chiaramente aumentati visto il grande caldo. Ad ogni modo, andiamo subito a valutare i dubbi e le certezze di tutti i tecnici che saranno nuovamente impegnati in questo turno infrasettimanale, con le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: PARMA NAPOLI

Problemi per Gennaro Gattuso, che non ha a disposizione Milik e potrebbe perdere anche Mertens: senza i due attaccanti la prima punta sarebbe probabilmente Lozano, con Politano e Lorenzo Insigne a fargli compagnia sugli esterni. Tornano titolari Di Lorenzo, Demme e forse Meret; nel Parma si rivede Darmian, qualche dubbio per Bruno Alves mentre davanti ci prova Kucka, che è in ballottaggio con Karamoh per un posto nello schieramento offensivo che vedrà la conferma di Kulusevski e Gervinho.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: INTER FIORENTINA

Antonio Conte medita sul riposo per Lautaro Martinez, sfruttando la buona condizione di Alexis Sanchez per rilanciare Romelu Lukaku; Biraghi favorito a sinistra e per lui sarà partita da ex, pronto l’avvicendamento Godin-Bastoni in difesa. Per Beppe Iachini il dubbio è tra Cutrone e Kouame come partner offensivo di Ribéry, ma anche a centrocampo dove Castrovilli, Duncan e Rachid Ghezzal si giocano i due posti sulle mezzali. Igor e Ceccherini pronti a subentrare in difesa, rischia uno tra Milenkovic e Caceres.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LECCE BRESCIA

Squalificato Petriccione nel Lecce, possibilità per Tachtsidis in cabina di regia con Shakhov che insidia il posto di Barak e Marco Mancosu, entrambi possono avanzare sulla trequarti dove eventualmente rimarrebbe fuori uno tra Saponara, Farias e Falco. Lapadula in vantaggio come attaccante; nel Brescia out Spalek, la coppia d’attacco sarà formata da Alfred Donnarumma e Torregrossa mentre alle loro spalle ci sarà Zmrhal, autore della doppietta decisiva contro la Spal.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SAMPDORIA GENOA

Nel derby della Lanterna Claudio Ranieri dovrebbe tornare a schierare Linetty, che si riprende una maglia a centrocampo; possibile il rientro anche di Omar Colley nel cuore della difesa (con Yoshida), davanti Quagliarella potrebbe essere affiancato dallo straripante Federico Bonazzoli. Genoa con il 3-5-2, Davide Nicola potrebbe rilanciare Pinamonti dal primo minuto anche se Sanabria ha segnato nell’ultima giornata, in mediana ballottaggio tra Cassata e Sturaro con Schone che andrà in cabina di regia.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SPAL ROMA

La Spal è già retrocessa, dunque Gigi Di Biagio potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno: Cerri cerca un posto in attacco dove potrebbe rimanere fuori Petagna, Valoti e Castro sono comunque in ballottaggio e Valdifiori giocherà come playmaker. Roma sempre con la difesa a tre: Smalling punta a tornare titolare, Kolarov può scalare a laterale destro (per Spinazzola), possibile maglia da titolare sia per Carles Perez che per Mkhitaryan, per naturale turnover nel reparto offensivo giallorosso.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: TORINO VERONA

Moreno Longo perde Lukic per squalifica e dunque ci sarà campo per Rincon al fianco di Meité, da valutare se Berenguer possa avere una maglia da esterno sinistro o trequartista, scalzando Verdi o posizionandosi al suo fianco per supportare Belotti. Nel Verona mancherà Sofyan Amrabat: al posto del marocchino ci sarà uno tra Zaccagni e Pessina, l’altro confermato sulla trequarti con Verre. Di Carmine pronto a tornare titolare come prima punta, in difesa forti dubbi per Kumbulla.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: UDINESE JUVENTUS

Rosa decimata per Luca Gotti, che se non altro ritrova Okaka e dovrebbe mandarlo in campo al fianco di Lasagna; Stryger Larsen e Sema sulle fasce, Walace da regista e tante alternative per una difesa dove potrebbe tornare Troost-Ekong. La Juventus perde Bonucci (squalifica) e potrebbe dover fare a meno di Higuain: Dybala non sta bene allo stesso modo, pronto allora Cristiano Ronaldo da prima punta con eventualmente Bernardeschi e Douglas Costa esterni, Pjanic dovrebbe tornare titolare.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LAZIO CAGLIARI

Continuano a preoccupare le condizioni di Luis Alberto, possibilmente indisponibile anche per questa partita: pronto ancora Cataldi, Simone Inzaghi potrebbe recuperare Marusic e Joaquin Correa almeno per la panchina anche se deciderà all’ultimo, Caicedo allora davanti con Immobile. Nel Cagliari Walter Zenga dovrebbe tornare a proporre la coppia offensiva formata da Joao Pedro e Giovanni Simeone, asse centrale con Rog e Gaston Pereiro perché Nainggolan è ancora indisponibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA