Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori per la 7^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

L’analisi delle probabili formazioni di Serie A ci conduce alla 7^ giornata: il turno è stato inaugurato venerdì con l’anticipo Sassuolo Udinese e come sempre si dipanerà su sabato e domenica, questa volta nessun Monday Night ma due giorni davvero intensi che ci presentano anche dei big match non indifferenti, e interessantissimi per la classifica e per testare il valore delle squadre sul terreno di gioco. Come sempre noi possiamo provare a ipotizzare quali siano le scelte da parte dei due allenatori, tenendo conto dei giocatori che sono squalificati e quelli infortunati; bisogna poi dire che tra poco ci sarà la sosta per le nazionali e che, purtroppo, il Coronavirus è tornato a essere una realtà con cui fare i conti a livello quotidiano, letteralmente visto che l’esito dei tamponi può permettere o impedire a un giocatore di scendere in campo anche poche ore prima della partita. Dunque ora tuffiamoci nell’atmosfera delle probabili formazioni di Serie A, iniziando il nostro approfondimento con le gare del sabato.

CAGLIARI SAMPDORIA

Eusebio Di Francesco schiera la sua squadra con il 4-3-1-2, avendo dimostrato di poter cambiare rispetto al passato: in questo momento non può prescindere da Giovanni Simeone che ha già segnato 5 gol e in questo modo ha anche impedito a Pavoletti di tornare grande protagonista. Come sempre poi saranno Joao Pedro e Riccardo Sottil a completare il reparto avanzato, in difesa invece si fa affidamento sul portiere Cragno e il giovane Walukiewicz. Per Claudio Ranieri è sempre granitico 4-4-2, ma con la qualità che arriva soprattutto dagli esterni: Jankto e Damsgaard possono fare male alle difese avversarie e permettere inoltre a Gaston Ramirez di giocare al fianco di Quagliarella. Attesa per Keita Baldé Diao, che finalmente potrebbe avere una maglia da titolare.

BENEVENTO SPEZIA

Una notizia importante per Pippo Inzaghi è senza ombra di dubbio il ritorno di Nicolas Viola: da vedere però se il regista partirà titolare perché in questo momento il favorito rimane Schiattarella. La tegola è rappresentata dalla squalifica di Caprari, espulso lunedì a Verona: in sua vece spazio al veterano Sau che giocherà insieme a Lapadula, solita difesa comandata da Glik con Caldirola al suo fianco. Lo Spezia di Vincenzo Italiano risponde con un 4-3-3 nel quale ancora una volta Nzola sarà l’attaccante centrale in assenza di Galabinov; dalla panchina scalpita soprattutto il giovane Piccoli, mentre a centrocampo è ormai diventato una certezza Pobega che ha anche trovato il gol contro la Juventus. Dovrebbe tornare titolare Maggiore al fianco di Matteo Ricci, in porta Provedel rimane favorito su Rafael Andrade.

PARMA FIORENTINA

Nel 4-3-1-2 di Fabio Liverani ancora una volta è out lo sfortunatissimo Cornelius, alle prese con problemi muscolari: c’è Inglese a sostituirlo, restano delle certezze Gervinho e Kucka che come sempre con questo nuovo modulo fa il trequartista, lasciando eventualmente ad Alberto Grassi ed Hernani il compito di agire a centrocampo, insieme a Kurtic. Bruno Alves torna a comandare la difesa davanti a Sepe, a sinistra è favorito Giuseppe Pezzella; nella Fiorentina il suo omonimo German è finito sotto i ferri e Martinez Quarta è squalificato, dunque sarà Igor ad affiancare Caceres e Milenkovic a protezione di Dragowski; avremo poi un centrocampo con Sofyan Amrabat stretto tra Bonaventura e Castrovilli, a rischiare il posto è allora Callejon perché con il 3-5-2 il favorito torna a essere Kouamé, che può giocare insieme a un Ribéry ancora a caccia del primo gol in questo campionato.



