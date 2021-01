Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte per le sfide della 16^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI IN CAMPO OGGI?

Nel giorno della festività dell’Epifania ecco un nuovo grande appuntamento con il primo campionato nazionale: tocca dunque ora controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, alla vigilia della 16^ giornata. Ancora un turno intenso per il primo campionato nazionale: non sono in calendario anticipi o posticipi e dunque saranno 10 le partite che ci attenderanno oggi, a cui gli allenatori pure si presentano con qualche dubbio o assente di troppo. Pur dopo il riposo per le festività natalizie concesso, pure gli out annunciati per infortunio, coronavirus e squalifica, anche oggi sono moltissimi e non sarà sempre facile fissare l’11 perfetto. Andiamo allora a controllare match per match e a partire dalle partite più significative, quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BENEVENTO

Per la 16^ giornata, imperativo sarà per i sardi rialzare la testa dopo il KO col Napoli: pronti allora dal primo minuto Simeone e Sottil in attacco, accompagnati da Joao Pedro e Nandez. Di contro ecco una solida difesa a 4 per gli stregoni: Inzaghi oggi si affiderà a Tuia e Glik al centro, come pure al duo Foulon e Barba adibito sull’esterno. In porta pronto Montipò impaziente di riscattarsi dopo la sconfitta col Milan.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA

Nel primo turno casalingo del 2021, Inzaghi ancora non ha recuperato appena Correa e Fares e in più dovrà rinunciare anche allo squalificato Lucas Leiva (che darà posto a Escalante). Sarà invece rosa praticamente al completo per Prandelli, dove per la Viola punterà su Ribery e Valhovic in attacco, pur con Kouamè e Cutrone sempre a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

Per le probabili formazioni di Serie A Gattuso potrebbe puntare sul già noto 4-2-3-1: mancherà Osimhen, ma si farà trovare pronto Petagna in prima punta, accompagnato da un super Zielinski sulla trequarti e dal duo Insigne-Lozano sull’esterno. A provare a fermare l’impeto offensivo degli azzurri, per lo Spezia una difesa a 4 composta da Ferrer, Terzi, Erlic e Marchizza: occhio però a Vignali e Ismajli, a disposizione in panca.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

Solo titolari per Pioli e Pirlo nel big match della Serie A: il primo oggi poi riabbraccerà Theo Hernandez, smaltita la squalifica. Sono però assenze di peso per tutti e due, con i rossoneri Tonali e Ibrahimovic out e i bianconeri Morata, Cuadrado e Alex Sandro indisponibili.



