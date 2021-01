Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte per le sfide della 20^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI IN CAMPO PER GLI ANTICIPI?

In vista della 20^ giornata di campionato, la prima del turno di ritorno, tocca ora andare a vedere anche quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A per le prossime sfide. In questo fine settimana si torna in campo dopo un intenso turno di Coppa Italia: in campo tanti club che pure contando acciaccati e assenti, daranno il 100% per fare proprio i tre punti messi in palio e dunque cominciare la seconda parte della stagione 2020-21 nel migliore dei modi. Pure va aggiunto che anche oggi dubbi e ballottaggi saranno all’ordine del giorno: oltre alle fatica di Coppa che si faranno sentire e i tanti assenti, non va dimenticato che siamo sempre nel vivo della sessione di mercato invernale e che dunque trame di calciomercato potranno modificare le scelte degli allenatori. Fatte queste doverose premesse tocca ora andare a vedere match per match e a partire dalle partite che ci faranno compagnia in questo sabato 30 gennaio 2021, quali saranno le probabili formazioni di Serie A per le partite della 20^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

Per la sfida al Dall’Ara Pioli deve ancora fare la conta dei tanti giocatori indisponibili: nella 20^ giornata il tecnico dispera di riavere Bennacer e Calhanoblu, come pure Kjaer, che si è infortunato nel match di coppa. Gran numero di assenti annunciati anche in casa rossoblu, dove Mihajlovic dovrebbe fare a meno di Medel, Santander e Mbaye sicuramente.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

Per le probabili formazioni di Serie A, alla vigilia della 20^ giornata sono pochi i dubbi di Mister Ranieri, che dovrà decidere solo se affidare a Verre o a Keita il ruolo di spalla in attacco a Fabio Quagliarella. Per l’attacco della Vecchia Signora nessun dubbio invece per Pirlo, che senza l’infortunato Dybala e lo squalificato Kulusevski, si affiderà a Cristiano Ronaldo e Morata per sfondare la difesa dei doriani.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO

Possibili ballottaggi a centrocampo per l’Inter di Conte, dove pure nel reparto a 5 potrebbe esserci un posto anche per Eriksen, che solo pochi giorni fa ha risolto il Derby contro il Milan per la Coppa Italia. Nessun dubbio invece nella metà campo degli stregoni dove Inzaghi, che pure in settimana ha riabbracciato Schiattarella, si affiderà dal primo minuto a Ionita e Hetemaj, oltre che ovviamente al regista ex Spal.

