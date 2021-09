Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte per le sfide della 3^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI IN CAMPO NELLA 3^ GIORNATA

Spazio alle probabili formazioni di Serie A: dopo qualche giorno di stop per gli impegni con le nazionali, il primo campionato italiano torna di scena questo fine settimana per le sfide della 3^ giornata ed è tempo di analizzare mosse e dubbi dei vari tecnici. Pure va detto che si attente un turno colmo di incertezze: tra che siamo solo all’inizio del campionato (e che il mercato è finito da poco), tra che parecchi giocatori sono tornati acciaccati dagli impegni con le rispettive nazionali (e i sudamericani pure non sono tutti rientrati in Italia), non mancano davvero i punti di domanda oggi. Pure proviamo comunque a controllare le probabili formazioni della Serie A, a cominciare dai match che ci faranno compagnia subito oggi, sabato 11 settembre.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VENEZIA

Dopo la bella vittoria ottenuta sulla Juventus Andreazzoli punterà ancora forte su Vicario tra i pali, come pure su Marchizza, Luperto, Ismajli e Stojanovc per la difesa. Sarà pure oggi difesa a 4 per i lagunari, ma qui Zanetti schiererà dal primo minuto Caldara e Ampadu, con Ceccaroni e Mazzocchi collocati sull’esterno dello schieramento.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

Sia Napoli che Juventus non si presentano all’appuntamento al San Paolo con troppe certezze: Spalletti deve fare a meno di Meret, Demme, Zielinski e Insigne, e pure Allegri deve rinunciare ad alcuni pezzi da novanta, l’ultimo Chiesa, vittima di noie muscolari. Da valutare la disponibilità tra i bianconeri di Dybala arrivato in ritardo dal ritiro con l’Argentina.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

Gasperini per le probabili formazioni di Serie A dovrebbe schierare ancora una volta solo i titolari più in forma: attenzione però all’assenza di De Roon, che porterà Pessina a far compagnia a Freuler al centrocampo dal primo minuto: Zappacosta e Maehle completeranno lo schieramento. Sarà di riflesso reparto a 3 per il centrocampo della Fiorentina, con Italiano che punterà su Torreira in cabina di regia, con Bonaventura e Castrovilli pronti ad agire come mezz’ala.

