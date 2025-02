PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: BIG-MATCH IN MEZZO ALLE COPPE

Ci attende un weekend con due super-sfide di enorme fascino, cioè Lazio Napoli oggi sabato 15 febbraio 2025 e poi Juventus Inter domani sera, in un periodo che però per diverse squadre vede anche gli impegni nelle Coppe europee, che possono essere quindi una variabile per le probabili formazioni Serie A. Questo è un vantaggio ad esempio proprio per Lazio e Inter, che avendo evitato i playoff hanno un calendario un po’ meno fitto in queste settimane, come d’altronde ovviamente anche il Napoli, mentre per la Juventus il derby d’Italia cade fra l’andata e il ritorno contro il PSV Eindhoven.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS ATALANTA CAGLIARI

La prima partita del sabato sarà Atalanta Cagliari e allora proprio da questa partiamo per le probabili formazioni Serie A. La Dea arriva da una goleada a Verona ma anche dalla sconfitta di Bruges: potrebbe rientrare Carnesecchi, ma ci sono almeno tre ballottaggi aperti, cioè Bellanova-Cuadrado e Ruggeri-Zappacosta sulle due fasce (ruoli sempre fisicamente molto impegnativi) e davanti fra De Ketelaere e Samardzic, anche pensando al ritorno di martedì contro i belgi, motivo per cui oggi potrebbe essere titolare anche Brescianini a sostegno di Retegui.

Il Cagliari di Davide Nicola arriva invece da una preziosa vittoria contro il Parma: i rossoblù sardi potrebbero schierarsi con un modulo 4-2-3-1 nel quale i dubbi sembrano concentrarsi sulla trequarti, con Viola e Felici che sembrano essere in vantaggio rispettivamente su Gaetano e Coman per affiancare l’ex di turno Zortea alle spalle del centravanti Piccoli, un altro prodotto del vivaio dell’Atalanta. Sarà una partita speciale per molti quella di oggi al Gewiss Stadium di Bergamo…