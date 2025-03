PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: VERSO IL FINALE DI STAGIONE…

Le probabili formazioni Serie A indicano situazioni molto diverse entrando nel tratto finale della stagione. Marzo è spesso un mese di svolta, parlando delle scelte degli allenatori bisogna naturalmente tenere conto in particolare del numero di impegni: pensiamo in particolare alla lotta scudetto, dove l’Inter di Simone Inzaghi ha il triplo impegno in campionato, Champions League e Coppa Italia, mentre le rivali Napoli, Atalanta e Juventus (in ordine di classifica) possono tutte concentrarsi solo sulla Serie A. Prima di pensare alla lotta tricolore, però, esaminiamo una sfida salvezza di oggi pomeriggio, sabato 8 marzo 2025, per le probabili formazioni Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS COMO VENEZIA

In palio punti salvezza, anche se l’obiettivo è certamente molto più vicino per Cesc Fabregas piuttosto che per Eusebio Di Francesco, Como Venezia è comunque una partita da approfondire per le probabili formazioni Serie A. I lariani arrivano dalla sconfitta contro la Roma, che ha ricordato come la matricola deve comunque ancora fare un po’ di punti per salvarsi: squalificati Kempf e Vojvoda, al centro della difesa con Goldaniga potrebbe giocare Dossena, mentre come terzino sinistro si ripropone il ballottaggio tra Valle e Moreno. Potremmo rivedere il tridente leggero con Diao e Strefezza ai fianchi di Nico Paz, altrimenti con Cutrone su passerebbe al 4-2-3-1, sacrificando probabilmente Caqueret fra i tre centrocampisti.

Per il Venezia la posizione è molto più delicata, ma il pareggio sul campo dell’Atalanta ha indicato come pure i lagunari siano ancora vivi. La conseguenza è che l’allenatore dei veneti, Eusebio Di Francesco, potrebbe confermare in blocco la formazione che ha ben figurato sabato scorso a Bergamo. Per questo motivo indichiamo Maric favorito su Fila nel possibile ballottaggio per la maglia da prima punta. Il modulo sarà il 3-5-1-1, con il portiere Radu, il difensore centrale Idzes, il perno centrale di centrocampo Nicolussi Caviglia e il trequartista Oristanio che dovrebbero formare il resto della “spina dorsale” del Venezia.