Le probabili formazioni Serie A giunti alla ventinovesima giornata ci ripropongono il tema delle scelte degli allenatori: l’Inter di Simone Inzaghi avrà anche nel mese di aprile il triplo impegno in campionato, Champions League e Coppa Italia, tra l’altro con match di lusso come un doppio derby e le due sfide contro il Bayern Monaco, servirà dunque un capolavoro nella gestione da parte dell’allenatore campione d’Italia in carica, mentre Antonio Conte e Gian Piero Gasperini potranno andare all-in sul sogno scudetto. Domani sera a Bergamo ci attenderà il big-match tutto nerazzurro, ma prima diamo spazio a una partita di oggi, sabato 15 marzo 2025, per le probabili formazioni Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS UDINESE VERONA

Un derby del Nord-Est tra i bianconeri che vogliono continuare a togliersi soddisfazioni in un campionato finora eccellente e i gialloblù che invece lottano per salvarsi, ecco come si presenta Udinese Verona per le probabili formazioni Serie A. Kosta Runjaic arriva dall’ottimo pareggio sul campo della Lazio ma stavolta deve fare i conti con la squalifica di Kamara. C’è però soprattutto un dubbio tattico fra il modulo 3-5-2 e il 4-4-2, dal quale dipende anche la presenza o meno di Sanchez in campo, oltre alla posizione di Thauvin, se più avanzato oppure dietro al cileno e naturalmente anche a Lucca, che è il centravanti di questa Udinese. In porta infine è tornato titolare Okoye dopo l’infortunio.

Molto interessante il duello in attacco tra Mosquera e il favorito Tengstedt per il posto al fianco dell'altra punta Sarr, con Suslov a supporto sulla trequarti, mentre Bradaric e Faraoni sembrano destinati a giocarsi il posto come esterno sinistro.