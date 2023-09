PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Le mosse di Andreazzoli e Sousa (6^ giornata, 26-27-28 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS EMPOLI SALERNITANA

Volendo parlare delle probabili formazioni di Serie A, adesso approfondiamo una sfida “minore” ma stuzzicante come Empoli Salernitana, con i padroni di casa toscani che hanno urgente bisogno di sbloccarsi e gli ospiti campani che invece provano a crescere. Aurelio Andreazzoli nella sua seconda apparizione sulla panchina dell’Empoli dovrebbe scegliere un 4-3-1-2 con Berisha in porta, protetto dai quattro difensori che potrebbero essere Ebuehi, Walukiewicz, Luperto e Pezzella dal primo minuto; a centrocampo invece scegliamo Ranocchia, Marin e Maleh mentre in attacco la variabile potrebbe essere Shpendi, con Cambiaghi e il trequartista Baldanzi.

Probabili formazioni Juventus Lecce/ Quote: Vlahovic vs Krstovic, duello balcanico (26 settembre 2023)

La risposta della Salernitana potrebbe invece essere un modulo 3-4-2-1 e per mister Paulo Sousa proviamo ad indicare questi undici titolari: Gyomber, Fazio e Pirola nella difesa a tre davanti al portiere Ochoa; a centrocampo invece potrebbero giocare da destra a sinistra Mazzocchi, Martegani, Maggiore e Bradaric, con Candreva e Kastanos più avanzati per sostenere il centravanti, che potrebbe essere Jovane. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Cagliari Milan/ Diretta tv: Giroud riposa (Serie A 2023-2024, 6^ giornata)

CHI GIOCA IN SERIE A?

La Serie A vive la sua sesta giornata di campionato, la stagione ormai è entrata definitivamente nel vivo e dopo il debutto delle Coppe europee ecco pure il primo turno infrasettimanale del nuovo campionato. Variabile quindi che potrebbe avere un certo impatto sulle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A: è davvero affascinante provare a scoprire quali saranno le decisioni dei mister, anche in considerazione dei successivi impegni e con cautela magari maggiore anche da parte di quelle formazioni che normalmente devono preparare una sola partita alla settimana.

Probabili formazioni Inter Sassuolo/ Diretta tv: Inzaghi chi cambia? (Serie A 2023-2024, 6^ giornata)

Ricordiamo allora che le partite di Serie A oggi ci offriranno un solo anticipo, poi ci terranno compagnia ampiamente anche domani con altre sei partite, infine avremo ben tre posticipi al giovedì. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare della sola partita in programma oggi, martedì 26 settembre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 6^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE

Scopriamo adesso qualcosa in più circa le probabili formazioni di Serie A, con riferimento naturalmente all’anticipo Juventus Lecce. Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2 e cambiare poco nonostante la fresca batosta contro il Sassuolo: in porta ci attendiamo la conferma di Szczesny per il riscatto del portiere polacco, protetto dalla difesa a tre formata da Gatti, Bremer e Danilo; a centrocampo McKennie è il favorito a destra, così come Rabiot e il regista Locatelli nel cuore della mediana dove invece ci sarà il ballottaggio Fagioli-Miretti, così come quello Kostic-Cambiaso per la fascia sinistra. Infine, in attacco Chiesa è l’unico intoccabile attualmente nella Juventus, mentre Milik prova a insidiare Vlahovic come centravanti.

Sul fronte salentino, mister Roberto D’Aversa arriva dalla vittoria contro il Genoa, si gode un clamoroso terzo posto e dovrebbe presentare un modulo 4-3-3 nel quale indichiamo Falcone in porta; davanti a lui, Gendrey, Baschirotto, Pongracic e uno fra Gallo e Dorgu, che sono in ballottaggio a sinistra per completare la difesa a quattro della rivelazione giallorossa; dubbi invece a centrocampo, dove il perno della manovra del Lecce è Ramadani ma ai suoi fianchi dobbiamo segnalare il doppio ballottaggio Rafia-Oudin e Kaba-Gonzalez; molto più chiare le idee in attacco, dove le due ali Almqvist e Strefezza affiancheranno il centravanti Krstovic nel tridente all’Allianz Stadium.











© RIPRODUZIONE RISERVATA