PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Dybala e Pellegrini squalificati di spicco (1^ giornata, 19-20 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI SQUALIFICATI

Parlando di probabili formazioni di Serie A dobbiamo inevitabilmente approfondire il discorso sugli squalificati: ancor più attuale oggi, perché sono passati tre mesi da quando il Giudice Sportivo ha decretato le sospensioni che inevitabilmente ricadono su questa prima giornata del campionato 2023-2024. In totale gli squalificati non mancano: il Monza dovrà fare a meno di Armando Izzo nella sua difesa che si presenterà a San Siro per sfidare l’Inter, alla Roma mancheranno due big come Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala che dunque salteranno l’esordio contro la Salernitana.

Due squalificati anche per il Verona, vale a dire Marco Faraoni e Isak Hien; al Genoa mancheranno invece Stefano Sabelli e Kevin Strootman. Poi, andiamo a vedere quali sono gli altri calciatori squalificati dalla prima giornata di Serie A: il Sassuolo sarà senza Ruan Tressoldi, il difensore centrale brasiliano, mentre all’Atalanta mancherà Nicolò Cambiaghi, rientrato dal prestito all’Empoli. Fiorentina senza l’ivoriano Christian Kouamé e Milan privo del nuovo acquisto Yunus Musah per una squalifica spagnola, e poi ci siamo: questi i calciatori che nelle probabili formazioni di Serie A per la prima giornata sono contrassegnati come assenti, e non saranno dunque in campo per l’esordio nella nuova stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 1^ GIORNATA?

Il consueto appuntamento con le probabili formazioni di Serie A torna a farci compagnia sabato 19 agosto: sono infatti previsti i primi anticipi per la 1^ giornata, come da tradizione l’apertura del campionato in agosto prevede che i primi turni siano serali – questo ovviamente anche per le temperature, che sconsigliano gare nel primo pomeriggio se non addirittura a mezzogiorno – e dunque si riparte con un Napoli campione d’Italia e impegnato tra le prime compagini in campo, con Rudi Garcia che ha sostituito Luciano Spalletti e avrà il compito quantomeno di rimanere agganciato al treno tricolore.

Ci sono poi altri motivi di interesse nelle probabili formazioni di Serie A: alcune società hanno cambiato parecchio (è il caso del Milan) altre invece sono rimaste ferme o quasi (la Juventus, stranamente) ma se non altro il calciomercato è ancora aperto e gli ultimi giorni potrebbero presentare qualche fuoco d’artificio. A noi per il momento interessa andare a presentare alcuni dei temi principali che sono legati alle probabili formazioni di Serie A per questa prima giornata, dunque senza indugiare oltre andiamo a presentare quelli che ci sembrano essere più indicativi di questo avvio di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: EMPOLI VERONA

Possiamo dedicare l’apertura della rubrica sulle probabili formazioni di Serie A a Empoli Verona, una delle due partite che inaugurano la nuova stagione. Sulla panchina toscana è stato confermato Paolo Zanetti, che però cambia modulo: il suo Empoli dovrebbe essere disposto con il 4-2-3-1 e la qualità di Fazzini sulla trequarti, ennesimo prodotto del settore giovanile che gli azzurri proveranno a lanciare. L’altro è Baldanzi, che si sposta a destra; sull’altro versante, dallo Spezia è arrivato Gyasi mentre in attacco la certezza è rappresentata da Ciccio Caputo. A centrocampo ecco il tandem composto da Razvan Marin e Alberto Grassi; poi la difesa con Ebuehi e Giuseppe Pezzella (che prende il posto di Parisi) sugli esterni, Ismajli e Luperto confermati come centrali con l’interessantissimo Caprile tra i pali.

Il Verona si è affidato a Marco Baroni dopo la straordinaria salvezza targata Zaffaroni: anche qui dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Filippo Terracciano e Doig terzini, in mezzo alla difesa invece Amione e Magnani con il confermatissimo Montipò a fare il portiere. La cerniera mediana dovrebbe essere composta da Hongla e Duda; poi occhio a Mboula che rappresenta il giocatore di riferimento tra le linee, Ngonge è stato l’eroe della salvezza dello scorso giugno e dovrebbe giocare come esterno destro alto, a sinistra stuzzica Saponara che sarà anche grande ex di questa partita, avendo lasciato ottimi ricordi a Empoli. In attacco, per il momento Baroni parte con il gigante bosniaco Djuric; non è escluso però che Federico Bonazzoli e Braaf possano presto mettere in discussione questa scelta.











