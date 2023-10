PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Juventus, in quattro per due maglie (10^ giornata, 28-29 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: QUATTRO PER DUE MAGLIE

Nelle probabili formazioni di Serie A dobbiamo considerare Juventus Verona, e dunque la solita corsa a quattro per le due maglie offensive nella squadra bianconera. Ormai Massimiliano Allegri gioca stabilmente con il 3-5-2: difficile tornare indietro perché mancano i terzini, al netto dell’infortunio di Mattia De Sciglio a sinistra sarebbe disponibile il solo Andrea Cambiaso perché Alex Sandro è fuori dai giochi e comunque non ha il più passo per fare il laterale, dunque la coperta sarebbe inevitabilmente corta. Quindi, in quattro per due maglie: il tandem titolare sarebbe quello formato da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, infatti i due hanno segnato 4 gol a testa ma entrambi sono poi rimasti fuori a causa degli infortuni.

Nell’emergenza Allegri ha trovato due gol da Arkadiusz Milik, sempre una garanzia anche giocando poco, ma ancora aspetta la definitiva consacrazione di Moise Kean che, a 24 anni, è stato confermato nella rosa e con la Juventus ha segnato 18 gol in 82 partite di Serie A, bottino nemmeno pessimo ma certo insufficiente per uno che era destinato a grandi cose, e che appena diventato maggiorenne ha segnato 6 reti in 13 gare nel momento in cui un certo Cristiano Ronaldo era indisponibile. Dunque, da valutare la condizione soprattutto di Vlahovic e Chiesa: con loro, Allegri potrebbe volare in classifica ma la garanzia di una tenuta fisica a lungo ancora non c’è… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 10^ GIORNATA?

Le probabili formazioni di Serie A ci introducono alla decima giornata: inaugurata dall’anticipo di Marassi, prosegue sabato 28 ottobre con tre partite e poi avrà la sua coda tra domenica e lunedì, presentandoci almeno due big match (Inter Roma e Napoli Milan) che potrebbero stravolgere la classifica nelle prime posizioni – al momento Inter, Milan e Juventus sono nello spazio di tre punti con il Napoli sornione e una Fiorentina sempre viva, nonostante l’ultimo ko, ma sarà un’undicesima giornata che presenterà altri temi come il ritorno di Gabriele Cioffi sulla panchina dell’Udinese, dopo l’esonero di Andrea Sottil.

Noi dunque andremo a scoprire in che modo le squadre potrebbero presentarsi sui campi; va ricordato, a margine delle probabili formazioni di Serie A, che alcune di queste squadre sono state impegnate nelle coppe europee mentre tra pochi giorni altre saranno in campo per affrontare la Coppa Italia, dunque gli allenatori dovranno necessariamente pensare a un po’ di turnover considerando anche quale sia la portata dell’impegno nella decima giornata. Cominciamo dunque il nostro viaggio nelle probabili formazioni di Serie A con una delle partite del sabato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL DERBY EMILIANO

Iniziamo allora il percorso nelle probabili formazioni di Serie A da Sassuolo Bologna: sfida intrigante perché presenta non solo il derby emiliano, ma anche due squadre che giocano con un modulo identico (4-2-3-1) e filosofia simile. Se al Sassuolo mancheranno verosimilmente Matheus Henrique e Obiang, dunque problemi a centrocampo per Alessio Dionisi, il Bologna sarà senza tre quarti della difesa titolare: out Posch, Soumaoro e Lucumì. Come ovvieranno i due allenatori a queste assenze? Il Sassuolo punterà sul solito Daniel Boloca e su Uros Racic, serbo del ’98 prelevato in estate dal Braga dove ha anche giocato Europa League e Conference League; Thiago Motta invece conferma Riccardo Calafiori centrale insieme a Sam Beukema, con il veterano Lorenzo De Silvestri a destra.

Per il resto non mancano i ballottaggi: tra le fila neroverdi è classico quello in difesa tra Gian Marco Ferrari e Ruan Tressoldi, ma anche sulla trequarti dove Nedim Bajrami cerca conferme dovendosi guardare da Samu Castillejo, che porta esperienza. Nel Bologna invece un altro ex Milan come Alexis Saelemaekers può sfilare la maglia a Dan Doje, Victor Kristiansen invece è favorito a sinistra ma si deve guardare dalla concorrenza di Charalampos Lykogiannis. Le certezze? Per il Sassuolo il terzetto offensivo con Domenico Berardi, Armand Laurienté e Andrea Pinamonti, per il Bologna le geometrie di Remo Freuler e Lewis Ferguson e la crescita di Riccardo Orsolini e Joshua Zirkzee. Sarà una bella sfida…

