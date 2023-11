PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Paredes e Natan fra gli squalificati (11^ giornata, 4-5 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS SQUALIFICATI

Naturalmente saranno assenti obbligati dalle probabili formazioni di Serie A quei giocatori che sono squalificati per l’undicesima giornata di campionato e quindi non saranno a disposizione dei rispettivi allenatori. Si comincerà dal derby campano Salernitana Napoli di sabato pomeriggio, nel quale mancheranno proprio per squalifica Gyomber tra i padroni di casa e Natan per quanto riguarda gli ospiti partenopei. Passando alle partite della domenica, ricordiamo innanzitutto gli squalificati per vicende extra campo, cioè Gomez per il Monza e gli juventini Pogba e Fagioli, i primi due per doping e l’ultimo per il calcioscommesse.

In Cagliari Genoa invece gli ospiti dovranno fare a meno di Bani per una squalifica “ordinaria”, così come il giallorosso Paredes sarà squalificato per la partita della sua Roma contro il Lecce. L’elenco degli squalificati si completerà infine con i posticipi del lunedì e per la precisione con Frosinone Empoli, partita nella quale gli ospiti toscani dovranno fare a meno di Maleh, fermato dal giudice sportivo per completare l’elenco degli assenti per motivi disciplinari dalle probabili formazioni di Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA OGGI?

La Serie A torna con la sua undicesima giornata di campionato in questo weekend che si inserisce tra la Coppa Italia e un nuovo turno delle Coppe europee: questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno. Da valutare gli eventuali strascichi degli impegni che insolitamente nei giorni scorsi hanno riguardato soprattutto le medio-piccole, mentre per le big potrebbero esserci al massimo ragionamenti pensando all’Europa.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo le canoniche tre partite del sabato con tante big in campo, poi ci saranno quattro partite per caratterizzare la domenica di Serie A, infine avremo anche ben due posticipi al lunedì sera per completare questo turno aperto in realtà già dalla sera di venerdì. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 4 novembre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 11^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

Per le probabili formazioni di Serie A mettiamo in copertina Atalanta Inter, sicuramente il match più gustoso del sabato. Gian Piero Gasperini arriva dalla vittoria contro l’Empoli e in settimana ha monitorato le condizioni di Zappacosta e Scalvini, mentre Palomino è fuori: in difesa Djimsiti quindi potrebbe essere titolare al fianco di Toloi e Kolasinac davanti a Musso, favorito su Carnesecchi; sulle fasce, a destra il favorito è invece Hateboer, mentre sull’altro versante giocherà Ruggeri. Per completare il centrocampo, ecco la coppia formata da Ederson e De Roon nel cuore della mediana; in attacco infine, pur con alternative valide quali Pasalic e De Ketelaere, sono favoriti sulla trequarti Lookman e Koopmeiners per agire insieme al centravanti Scamacca.

Simone Inzaghi invece dovrebbe confermare l’undici tipo per un’altra sfida affascinante dopo il successo contro la Roma: in difesa, a protezione di Sommer, dovremmo vedere ancora Pavard con Acerbi e Bastoni, anche se Darmian e De Vrij restano alternative validissime. A centrocampo il dubbio maggiore riguarda come sempre Frattesi, che proverà ad insidiare il favorito Mkhitaryan; per il resto, Barella e Calhanoglu salvo sorprese dovrebbero esserci, così come Dumfries sulla corsia destra e Dimarco a sinistra, anche se Carlos Augusto è un’opzione intrigante. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il tandem offensivo: Lautaro Martinez e Thuram saranno i due titolari in attacco del 3-5-2 dell’Inter per la trasferta a Bergamo.

