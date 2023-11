PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Rabiot e Toloi sono tra gli squalificati (12^ giornata, 11-12 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS SQUALIFICATI

Naturalmente saranno assenti obbligati dalle probabili formazioni di Serie A quei giocatori che sono squalificati per la dodicesima giornata di campionato e quindi non saranno a disposizione dei rispettivi allenatori. Si comincerà da Juventus Cagliari di sabato pomeriggio, nel quale mancheranno proprio per squalifica ben tre giocatori bianconeri, cioè Rabiot più naturalmente i due squalificati per vicende extra campo, cioè Pogba e Fagioli, il primo per doping (come d’altronde anche il Papu Gomez per il Monza) e l’ultimo per il calcioscommesse.

L’elenco degli squalificati si completerà infine con le partite della domenica, fra le quali una citazione obbligata in tal senso andrà spesa per Udinese Atalanta, nella quale mancheranno il bianconero Kabasele e il nerazzurro Toloi, mentre non avremo null’altro da segnalare per gli altri incontri, compreso il derby Lazio Roma nel quale non vi sarà alcun calciatore fermato dal giudice sportivo. Si completa quindi in questo modo l’elenco degli assenti per motivi disciplinari dalle probabili formazioni di Serie A nella dodicesima giornata del massimo campionato di calcio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA?

La Serie A torna con la sua dodicesima giornata di campionato in questo weekend che si inserisce tra le Coppe europee e una decisiva sosta per le Nazionali e le qualificazioni europee: questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno. Da valutare gli eventuali strascichi degli impegni che nei giorni scorsi hanno riguardato le big, anche se poi magari potrebbero esserci meno calcoli verso i prossimi impegni, che distano un paio di settimane, almeno con i club.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo le canoniche tre partite del sabato con tante big in campo, poi ci saranno le ultime cinque partite per caratterizzare la domenica di Serie A, dal momento che la sosta impone di non fare posticipi al lunedì sera per completare questo turno aperto in realtà già dalla sera di venerdì con ben due anticipi. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 11 novembre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 12^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN

Per le probabili formazioni di Serie A mettiamo in copertina Lecce Milan, sicuramente il match più gustoso del sabato. I padroni di casa giallorossi arrivano da due sconfitte consecutive, anche se quella incassata domenica scorsa a Roma è stata certamente beffarda. Mister Roberto D’Aversa dovrebbe schierare il suo Lecce secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Falcone in porta, protetto dai quattro difensori Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo, favorito su Dorgu; a centrocampo ecco il terzetto formato da Rafia (oppure Oudin), Ramadani e Kaba; infine, il tridente d’attacco del Lecce dovrebbe prevedere Strefezza e Banda ai lati del centravanti Krstovic.

Il Milan invece in campionato non vince da un mese e arriva dal clamoroso tracollo casalingo contro l’Udinese, ma anche dalla vittoria contro il PSG che ha rilanciato il Diavolo in Champions League e sicuramente farà bene anche in Serie A. Per Stefano Pioli schieriamo il consueto modulo 4-3-3, senza sorprese in difesa con Maignan protetto da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra; qualche dubbio in più a centrocampo, dove schieriamo Loftus-Cheek, Adli e Reijnders, ma si candidano pure Musah e Krunic; infine, in attacco dovrebbe esserci Chukwueze a destra per affiancare gli intoccabili Giroud e Rafael Leao.











