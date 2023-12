PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ George Puscas cerca il rilancio (14^ giornata, 2-3 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: L’OCCASIONE

Nell’ambito delle probabili formazioni di Serie A possiamo parlare di un giocatore che oggi potrebbe avere l’occasione di mettersi in mostra: stiamo parlando di George Puscas, attaccante rumeno del Genoa che, considerati gli acciacchi di Retegui e Gudmundsson, potrebbe essere titolare nella sfida salvezza contro l’Empoli. Un’occasione davvero, perché Puscas quest’anno ha giocato pochissimo: per lui appena 178 minuti in Serie A spalmati su 7 presenze (significa di fatto 25 minuti per gara, e in sei occasioni nemmeno utilizzato) ma se non altro è stato titolare nell’unica gara di Coppa Italia.

Il rumeno è un giramondo dei nostri campionati: in Serie A aveva giocato 4 partite con l’Inter e 11 con il Benevento (un gol con i sanniti), poi tanta Serie B mettendo insieme 137 partite tra Bari, Novara, Palermo, Pisa e Genoa. I gol sono stati 42: dunque Puscas in cadetteria ha fatto anche bene, ma il ritorno nel massimo campionato per il momento lo vede terza linea nell’attacco del Genoa. Oggi però come detto Alberto Gilardino potrebbe essere costretto a mandarlo in campo dal primo minuto, e chissà che Puscas sfrutti l’occasione per poi aumentare il suo minutaggio stagionale… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 14^ GIORNATA?

L’analisi delle probabili formazioni di Serie A riguarda oggi le partite che si giocano per la 14^ giornata: un turno che è stato inaugurato dall’anticipo Monza Juventus, e che naturalmente prosegue con le sfide di sabato 2 e domenica 3 dicembre. Chi sarà in campo in questi giorni? Lo andremo a scoprire o comunque ipotizzare nel nostro solito excursus attraverso i vari campi; va ricordato che per alcune squadre si tratterà anche di gestire le energie, essendo che arriviamo da una settimana in cui sono state disputate le gare delle coppe europee.

Dunque, possiamo iniziare il nostro viaggio nelle probabili formazioni di Serie A; in questa quattordicesima giornata ci saranno degli incroci importanti per quanto riguarda la classifica, il big match sarà senza ombra di dubbio Napoli Inter ma altre partite vanno menzionate come particolarmente intriganti. Noi qui, per l’appunto, proviamo a capire in che modo i vari allenatori possanodisporre le loro squadre sul terreno di gioco, a cominciare ovviamente dai match che andranno in scena sabato 1 dicembre.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GENOA EMPOLI

Possiamo dunque iniziare il percorso nelle probabili formazioni di Serie A da Genoa Empoli: a Marassi si gioca una delicata sfida per la salvezza, e Alberto Gilardino deve fare i conti con gli acciacchi di due elementi importanti come Bani e Gudmundsson, soprattutto quest’ultimo, anche se recupera Retegui. L’italo-argentino è però in dubbio come titolare: in caso non dovesse farcela è pronto Gheorghe Puscas, in ogni caso sulla trequarti agirà Malinovskyi. A centrocampo si gioca a cinque: Strootman viaggia verso il forfait, sarà allora Thorsby a prenderne il posto con Frendrup, recentemente convocato dalla nazionale danese, che sarà l’altra mezzala a supporto di Badelj. Sulle corsie corrono Sabelli e Haps; in difesa De Winter è un ex e giocherà al fianco di Dragusin e Vasquez, con Josep Martinez che come sempre sarà il portiere.

Nell’Empoli il solo indisponibile è Giuseppe Pezzella: a sinistra allora ballottaggio tra Cacace e Simone Bastoni, a destra regolarmente Bereszynski così come sono confermate le scelte in mezzo alla difesa, Ismajli e Luperto a protezione di Etrit Berisha che per ora resta titolare a scapito di Caprile, pur rientrato dall’infortunio. A centrocampo rischiano il posto sia Alberto Grassi che Razvan Marin: Aurelio Andreazzoli potrebbe infatti affidarsi a Filippo Ranocchia come regista e Fazzini su una delle mezzali, con Maleh sull’altro versante. Scalpita il giovane Baldanzi, al momento però chiuso da Cancellieri e Cambiaghi che occupano la trequarti; pochi dubbi sulla maglia del centravanti, che sarà affidata a Caputo.

