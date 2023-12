PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Il caso di Matias Vecino (15^ giornata, 9-10 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL CASO VECINO

Un altro argomento interessante nelle probabili formazioni di Serie A per la quindicesima giornata riguarda Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, in forza alla Lazio, martedì sera non è stato convocato per la partita di Coppa Italia che i biancocelesti hanno vinto contro il Genoa: la società ha spiegato la scelta adducendo motivi disciplinari. Nello specifico, secondo le indiscrezioni filtrate, ci sarebbe stato un ingresso in campo contro il Cagliari troppo molle, non piaciuto a Maurizio Sarri, e poi lo scarso impegno negli allenamenti seguenti. A poche ore dal calcio d’inizio degli ottavi di Coppa Italia, Vecino ha commentato sui social affermando di accettare la decisione, ma volendosi togliere qualche sassolino dalla scarpa.

Il centrocampista, chiudendo il suo messaggio con un “forza Lazio”, ha spiegato di avere la coscienza pulita e che i motivi della sua mancata convocazione contro il Genoa non riguardino lo spezzone contro il Cagliari o gli allenamenti. Da capire allora quale sia la verità della vicenda, quel che è certo è che adesso la posizione di Matias Vecino, giocatore che quest’anno ha anche segnato un gol molto importante in Champions League (contro il Celtic) è in bilico anche perché nel suo ruolo la concorrenza di Matteo Guendouzi (matchwinner in Coppa Italia), Daichi Kamada e Danilo Cataldi è forte. Deciderà eventualmente Sarri, vedremo allora cosa succederà in casa biancoceleste. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 15^ GIORNATA?

L’appuntamento con le probabili formazioni di Serie A ci conduce a parlare delle partite che si giocano per la quindicesima giornata: turno inaugurato dal grande anticipo Juventus Napoli, e che prosegue sabato 9 dicembre con tre partite che fanno da apripista per quanto succederà poi domenica e lunedì. Una giornata interessante: abbiamo avuto tre squadre impegnate in Coppa Italia, alcune che si lanciano verso l’ultimo turno dei gironi nelle coppe europee e altre ancora che hanno potuto preparare le loro gare di campionato senza altri impegni.

Come sempre, nell’analisi delle probabili formazioni di Serie A proveremo a valutare alcune delle squadre protagoniste in questa quindicesima giornata, o soffermeremo la nostra attenzione su partite specifiche; possiamo allora iniziare il nostro viaggio, e chiaramente dal principio il nostro focus sarà destinato alle gare che vanno in scena sabato 9 dicembre per poi passare a quelle della domenica, ricordando che alcuni incroci proposti dal calendario sono molto intriganti anche per la classifica del massimo campionato di calcio.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: VERONA LAZIO

Partiamo allora da Verona Lazio nel parlare delle probabili formazioni di Serie A. L’Hellas arriva da due pareggi agguantati per il rotto della cuffia, ma deve fare i conti con alcune assenze: Dawidowicz, Hien, Magnani e Saponara hanno qualche acciacco che dovrebbe impedire loro di prendere parte alla sfida di sabato pomeriggio. È soprattutto la difesa che Marco Baroni deve inventare: con Montipò in porta, sulle fasce potrebbero giocare Tchatchoua (ma occhio a Faraoni) e Filippo Terracciano (entrambi possono agire sulle due corsie) mentre in mezzo dovrebbe toccare a Diego Coppola e Amione. La cosa interessante da notare per il Verona è che Baroni potrebbe cambiare modulo, ancora una volta: potrebbe affrontare la Lazio con il 4-3-3, dunque mediana con Folorunsho a fare da barometro e due mezzali ai suoi lati in Duda e Suslov, nel tridente invece Djuric in vantaggio su Thomas Henry e Federico Bonazzoli mentre Ngonge e Lazovic sarebbero gli esterni.

La Lazio, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, cambierà qualcosa rispetto a martedì: in porta resta ovviamente Provedel, in difesa con l’indisponibilità di Alessio Romagnoli si valutano le condizioni di Casale che potrebbe sostituire Mario Gila, mentre Patric sarebbe confermato. Sulle corsie, Manuel Lazzari e Marusic dovrebbero rilevare Hysaj e Luca Pellegrini; nella zona mediana del campo rischia Luis Alberto che non è ancora al meglio, quindi Kamada potrebbe essere confermato con Rovella e Guendouzi anche se la candidatura di Cataldi è forte. Poi, l’attacco: qui ci aspettiamo Immobile e un Pedro in grande forma (favorito su Zaccagni), con Felipe Anderson che partirà dalla destra completando così la squadra biancoceleste che andrà a caccia di vittoria al Bentegodi.

