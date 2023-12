PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Lukaku e Calabria squalificati di spicco (16^ giornata, 16-17 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS SUGLI SQUALIFICATI

Naturalmente ci sono dei giocatori squalificati di cui bisogna parlare a proposito delle probabili formazioni di Serie A, perché saranno assenti obbligati nelle partite per la sedicesima giornata. Già nell’anticipo del venerdì sera Genoa Juventus erano ovviamente mancati gli juventini Pogba e Fagioli, il primo per doping e l’altro per il calcioscommesse. Passando alle partite del sabato annotiamo che è squalificato Gonzalez del Lecce, che dovrà quindi saltare la partita contro il Frosinone, poi ci saranno più annotazioni alla domenica, cominciando dal derby lombardo dell’ora di pranzo Milan Monza, nel quale i rossoneri devono fare a meno del capitano Calabria, mentre fra i brianzoli è sempre sospeso il Papu Gomez.

In Fiorentina Verona gli ospiti scaligeri dovranno fare a meno di Duda, mentre in Udinese Sassuolo avremo uno squalificato per parte, cioè Ferreira per i bianconeri e Tressoldi per gli emiliani. Attenzione poi soprattutto a Bologna Roma, nella quale naturalmente spiccheranno le assenze degli squalificati giallorossi Lukaku e Zalewski, infine lunedì sera in Atalanta Salernitana gli ospiti campani dovranno fare a meno di Fazio, che completa l’elenco dei giocatori che per motivi disciplinari saranno in questi giorni grandi assenti dalle probabili formazioni di Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA?

La Serie A torna con la sua sedicesima giornata di campionato in questo weekend che segue la conclusione della fase a gironi delle Coppe europee: questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno. Da valutare gli eventuali strascichi degli impegni che nei giorni scorsi hanno riguardato le big, mentre settimana prossima ci sono in vista alcune partite di Coppa Italia e poi il turno di campionato che sarà spalmato solo fra venerdì e sabato per “anticipare” il Natale.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo le canoniche tre partite del sabato con tante big in campo, poi ci saranno cinque partite per caratterizzare la domenica di Serie A, infine anche un posticipo al lunedì sera per completare questo turno di metà dicembre che naturalmente è già iniziato ieri sera con il primo anticipo. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 16 dicembre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 16^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie A per il sabato di campionato è Napoli Cagliari. Walter Mazzarri martedì sera ha raggiunto la fondamentale qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League, ma in campionato è necessario cambiare passo dopo il doppio ko consecutivo contro Inter e Juventus, che forse ha già scucito lo scudetto dal petto degli azzurri. Il modulo 4-3-3, confermato anche da un cultore della difesa a tre, oggi dovrebbe prevedere davanti al portiere Meret la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Natan, il quale dunque dovrebbe allargarsi a sinistra; tutto invece come al solito dal centrocampo in su, cominciando da Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski (anche se spera pure Elmas) e poi con il tridente offensivo composto da Politano a destra, il centravanti Osimhen che è tornato al gol in Champions League ed infine naturalmente Kvaratskhelia a sinistra.

Il Cagliari di mister Claudio Ranieri invece spera di cogliere un risultato che per i sardi sarebbe una enorme spinta verso la salvezza. Campionato complicato per i rossoblù, che però non muoiono mai, come hanno dimostrato con le vittorie in rimonta e davvero in extremis sia contro il Frosinone sia lunedì sera contro il Sassuolo. Il modulo di riferimento è il 4-3-1-2, anche se non è da escludere pure un 3-4-1-2: comunque indichiamo Scuffet in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Zappa, Goldaniga, Dossena ed Augello; idee chiare anche a centrocampo, dove per il Cagliari i titolari dovrebbero essere Nandez, Makoumbou e Prati; ecco poi Viola sulla trequarti a supporto dei due attaccanti, maglie però entrambe in bilico. Infatti i favoriti sono Luvumbo e Lapadula, ma ci sono anche valide alternative quali Oristanio, Petagna e Pavoletti, per cui attenzioni a possibili sorprese da parte di Ranieri.











