Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (17^ giornata, 22-23 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 17^ GIORNATA?

Le probabili formazioni di Serie A sono il nostro consueto appuntamento con le scelte che saranno operate sui vari campi per il turno del massimo campionato. In questo caso parliamo della 17^ giornata: si comincia venerdì 22 dicembre e si termina domani, sabato 23 dicembre, per poi tornare in campo tra una settimana e chiudere così l’anno solare. Oggi tra le squadre impegnate avremo il Milan, ma anche una Fiorentina che può concretamente sognare il quarto posto se non anche meglio; domani invece le altre big, con particolare focus su Roma Napoli.

Le probabili formazioni di Serie A ci aiuteranno dunque a capire quali calciatori saranno in campo dal primo minuto, quali potrebbero eventualmente fare la differenza e ancora quali, perché bisogna citare anche questi, sono indisponibili e dunque non potranno giocare in questi due giorni. Iniziamo subito la nostra analisi delle probabili formazioni di Serie A, dando la precedenza ai temi “sensibili” di questa 17^ giornata e ovviamente procedendo al momento in ordine cronologico, con una partita che si gioca questo venerdì 22 dicembre.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: MONZA FIORENTINA

Dunque andiamo a parlare delle probabili formazioni di Serie A cominciando da Monza Fiorentina, una sfida interessante quella dell’U-Power Stadium. Il Monza di Raffaele Palladino gioca ovviamente con il solito 3-4-2-1: lungo la strada ha perso Caprari e ha acquistato Alejandro Gomez che è stato subito fermato per doping, ma nel frattempo ha scovato un Andrea Colpani importante anche in zona offensiva. Sarà lui a giocare sulla trequarti; dovrebbe fare un passo indietro Dany Mota, che comunque sarà impiegato in attacco e potrebbe anche andare ad affiancare Lorenzo Colombo, formando così un 3-4-1-2. A centrocampo Palladino dovrebbe puntare sul tandem azzurro Pessina-Gagliardini; a destra Ciurria è favorito su Pedro Pereira, a sinistra Kyriakopoulos dovrebbe avere la maglia con una difesa formata da D’Ambrosio, Caldirola e Andrea Carboni. Le alternative sono Pablo Marì, che però dovrebbe essere indisponibile, e per la trequarti Valentin Carboni e Samuele Vignato.

Nella Fiorentina purtroppo è pesantissima l’assenza di Nico Gonzalez, che tornerà a febbraio; Vincenzo Italiano dovrebbe abbandonare il progetto di far giocare insieme Beltran e Nzola e oggi dovrebbe puntare sull’argentino, che sarà “coperto” da una linea di trequarti nella quale bisogna decidere tra Riccardo Sottil, Brekalo e Kouamé, mentre Bonaventura e Ikoné dovrebbero essere certi del posto. A centrocampo invece Mandragora è favorito su Duncan; pochi dubbi sulla titolarità di Arthur Melo che ha preso in mano questa Fiorentina. Per quanto riguarda la difesa, abbiamo il solito ballottaggio tra Milenkovic, che parte favorito, e Luca Ranieri; sicura la presenza di Martinez Quarta a protezione di Pietro Terracciano, Kayode giocherà a destra mentre sulla corsia mancina Biraghi dà la sensazione di essere in vantaggio su Fabiano Parisi.











