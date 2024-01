Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori, 19^ giornata (6-7 gennaio 2024)

La Serie A apre l’anno solare 2024 con la sua diciannovesima giornata di campionato in questo weekend dell’Epifania che chiude il periodo festivo, nel quale tuttavia la Serie A stavolta non si è fermata, anzi ci ha proposto anche varie partite di Coppa Italia: questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno. Da valutare gli eventuali strascichi degli impegni che nei giorni scorsi hanno riguardato appunto la Coppa Italia, che sarà protagonista anche settimana prossima con i quarti di finale.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo ben quattro partite fin dall’ora di pranzo del sabato, poi ci saranno cinque partite per caratterizzare la domenica di Serie A, mentre questo curioso turno, che è l’ultimo dell’andata e il primo del 2024, naturalmente è già iniziato ieri sera con il primo anticipo. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 6 gennaio 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 19^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie A per il sabato di campionato è Inter Verona, perché sarà la prima ma anche perché i nerazzurri potrebbero prendersi il titolo d’inverno dopo la frenata dovuta al pareggio contro il Genoa. Fermo restando il classico modulo 3-5-2, davanti al portiere Sommer potrebbe tornare titolare Pavard insieme ad Acerbi e Bastoni, anche se la rivelazione Bisseck resta una validissima alternativa; spera nel rientro dal primo minuto anche Dumfries come esterno destro, ma sembra ancora favorito Darmian per aprire la folta mediana a cinque dei nerazzurri, che vedrà poi titolari Barella, il regista Calhanoglu, Mkhitaryan e infine un altro ballottaggio a sinistra fra il rientrante Dimarco e Carlos Augusto; infine, in attacco scopriremo se al fianco di Thuram tornerà dal primo minuto Lautaro Martinez, oppure ci sarà ancora Arnautovic.

Compito decisamente più complicato per gli ospiti del Verona: gli scaligeri arrivano dalla sconfitta casalinga contro la Salernitana e oggi al Meazza servirà l’impresa. Indichiamo un modulo 4-2-3-1 per l’allenatore ospite Marco Baroni, che ha un paio di maglie ancora da assegnare: in porta vedremo Montipò; davanti a lui la difesa a quattro con Tchatchoua a destra, Dawidowicz e Magnani centrali, infine a sinistra c’è un ballottaggio ancora piuttosto incerto fra Doig e Terracciano; in mediana invece l’Hellas Verona si affiderà alla coppia formata da Duda e Folorunsho; infine il reparto offensivo scaligero, di nuovo con un dubbio a sinistra. Infatti sulla trequarti avremo Ngonge a destra, Suslov in posizione centrale e uno fra Lazovic e Mboula appunto a sinistra, a sostegno del centravanti Djuric.

