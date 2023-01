Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (20^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE PER LA 20^ GIORNATA

Eccoci ad un nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie A: la 20^ giornata ci fa compagnia anche sabato 28 e domenica 29 gennaio, in questi due giorni “classici” per il nostro calcio avremo 7 partite con tre anticipi e poi quattro gare domani, il turno si chiuderà con un Monday Night. La prima di ritorno significa molto: intanto, questa sarà l’ultima giornata che verrà giocata con il calciomercato aperto, questo significa che – al netto degli svincolati – le rose delle 20 squadre saranno definitive, ma intanto sono già cambiate anche con qualche colpo particolarmente interessante.

Anche per questo motivo le probabili formazioni di Serie A andranno valutate nel dettaglio: ci sono giocatori che hanno lasciato il nostro campionato, altri che ci sono arrivati e altri ancora che sono rimasti ma cambiando maglia, e dunque aumentando o diminuendo i loro minuti sul terreno di gioco. Noi siamo finalmente pronti a iniziare il nostro viaggio attraverso l’analisi delle probabili formazioni di Serie A, e proveremo naturalmente a capire quali siano le scelte che i vari allenatori potranno mettere in campo per le gare che ci attendono tra poche ore e poi ancora la domenica.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CREMONESE INTER

Iniziamo la nostra analisi delle probabili formazioni di Serie A con Cremonese Inter. Il derby lombardo è delicato per entrambe: i grigiorossi hanno chiuso il girone d’andata senza vittorie, sono ultimi in classifica e a -9 dalla salvezza; i nerazzurri dopo aver vinto la Supercoppa hanno incredibilmente perso in casa contro l’Inter, scivolando a 13 punti dal Napoli e soprattutto mettendo a rischio la qualificazione in Champions League. Per la Cremonese seconda partita in campionato per Davide Ballardini, che dovrebbe confermare il 3-5-2: con Dessers ancora in dubbio dovrebbe essere Daniel Ciofani ad affiancare Okereke in attacco, per il nuovo allenatore mediana rinforzata rispetto ai tempi di Massimiliano Alvini e dunque dentro due mezzali classiche come Meité e il nuovo arrivato (ed ex) Benassi, che sostituisce lo squalificato Pickel. In cabina di regia avremo Castagnetti, mentre in difesa Alex Ferrari, Chiriches e Vasquez dovrebbero proteggere il portiere Carnesecchi.

Nell’Inter invece la squalifica di Skriniar, espulso lunedì scorso, impone la titolarità di De Vrij oppure di D’Ambrosio per confermare Acerbi al centro della linea, con Alessandro Bastoni sul centrosinistra; a centrocampo Barella è stato fermato dal Giudice Sportivo, quindi giocherà Asllani che però potrebbe operare sulla mezzala con Calhanoglu da playmaker, conferma per Mkhitaryan mentre sugli esterni dovremmo vedere Dumfries e Dimarco, con Darmian pronto e Gosens che sicuramente non sta avendo i minuti che sperava di avere quando si è trasferito qui dall’Atalanta, dove era stato straripante. Davanti, torna in panchina Joaquin Correa: la coppia titolare per Simone Inzaghi sarà quella formata da Dzeko e Lautaro Martinez.











