PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Milik nome di spicco fra gli squalificati (23^ giornata, 3-4 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI SQUALIFICATI

Come sempre il primo approfondimento riguardante le probabili formazioni di Serie A è quello legato ai calciatori squalificati. Per questa 23^ giornata il Giudice Sportivo ne ha fermati sei, ma due di questi sarebbero stati impegnati nell’anticipo del venerdì: si trattava di Ylber Ramadani, centrocampista albanese del Lecce, e di Jonathan Ikoné per quanto riguarda la Fiorentina. Nelle partite che restano da giocare avremo dunque quattro giocatori che gli allenatori non potranno utilizzare: assenza pesante per il Torino che perde il suo leader difensivo Alessandro Buongiorno, legatissimo ai granata avendo rifiutato l’Atalanta in estate per poi resistere anche alle lusinghe del Milan.

La Juventus invece dovrà fare a meno di Arkadiusz Milik, che come ricordiamo è stato espulso dopo 18 minuti nella partita casalinga contro l’Empoli; un cartellino rosso diretto che ha complicato i piani dei bianconeri, fermati all’Allianz Stadium dalla penultima in classifica. Proseguendo poi con l’elenco degli squalificati nelle probabili formazioni di Serie A, troviamo due centrocampisti: per la Lazio sarà assente Danilo Cataldi, che quest’anno con l’arrivo di Nicolò Rovella sta trovando meno spazio in cabina di regia; nel Sassuolo è invece fermo Matheus Henrique, diventato titolare in questa stagione dopo l’addio di Davide Frattesi e Maxime Lopez. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 23^ GIORNATA?

Ci attende un nuovo appuntamento con le probabili formazioni Serie A: siamo arrivati alla 23^ giornata, abbiamo già vissuto un anticipo e oggi, sabato 3 febbraio, avremo quattro partite a tenerci compagnia in un turno che poi ovviamente proseguirà domani. Cosa dire delle probabili formazioni di Serie A? Come sempre, prenderemo in considerazione alcune delle tematiche principali che sono legate alle scelte degli allenatori: va ricordato che è terminato il calciomercato invernale e, di conseguenza, adesso si può davvero parlare delle rose complete e definitive, con giocatori che hanno cambiato maglia ma sono rimasti in questo campionato, chi per contro è partito o anche chi è arrivato.

Va anche detto che siamo entrati nel mese di febbraio: questo significa che per alcune squadre si avvicina il momento di tornare a giocare in Europa, siamo ancora abbastanza lontani ma naturalmente è giusto che si comincino a fare considerazioni anche in tal senso; senza perdere ulteriore tempo possiamo andare a vedere, nella nostra valutazione sulle probabili formazioni di Serie A, in che modo oggi e domani gli allenatori possano disporre i loro calciatori sul terreno di gioco, naturalmente ci concentreremo solo su alcuni aspetti ma ora iniziamo davvero il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie A per questa attesa 23^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL NUOVO EMPOLI

Con 4 punti in due partite, il nuovo Empoli di Davide Nicola è protagonista delle probabili formazioni di Serie A. Al Castellani arriva il Genoa, che possiamo definire la squadra del cuore di un allenatore che, specializzato in salvezze miracolose, ci sta riprovando a Empoli e intanto ha demolito il Monza prima di fermare la Juventus a Torino. Insomma: se il buongiorno si vede dal mattino, è certamente un futuro roseo per Nicola. Rispetto alla gestione di Aurelio Andreazzoli, l’Empoli ha cambiato modulo: gioca adesso con un 3-5-2 e questo probabilmente ha portato alla cessione di Tommaso Baldanzi, ennesimo gioiellino prodotto dal vivaio che si è accasato alla Roma. Nel sistema di Nicola non c’è troppo spazio per la fantasia, almeno propriamente detta: si bada al sodo.

Infatti le indicazioni portano a pensare che uno come Razvan Marin possa slittare in panchina per favorire l’inserimento di Maleh, con un regista “finto” come Alberto Grassi e un incursore come Zurkowski, che si è presentato al suo nuovo allenatore con una tripletta al Monza. Dietro non si cambia: recuperato il portiere Caprile, Ismajli e Luperto guidano una difesa che viene completata da Walukiewicz. Davanti, attenzione: è tornato in Serie A Niang che però dovrà sgomitare per trovare posto, anche perché va ricordato che nell’Empoli ci sono Caputo e Destro, due veterani che in questo momento sono acciaccati. Nicola si affida ad Alberto Cerri e Cambiaghi, che stanno facendo bene; da valutare Cancellieri, un esterno offensivo che soffrirà con questo modulo ma potrebbe reinventarsi seconda punta come già succedeva con Andreazzoli.











