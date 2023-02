Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (23^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 23^ GIORNATA?

Con le probabili formazioni di Serie A vogliamo andare a scoprire quali sono le scelte che i vari allenatori potrebbero operare nella 23^ giornata: si gioca la quarta di ritorno e bisogna dunque tenere conto del periodo, perché ci sono ben 7 squadre (Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma in stretto ordine alfabetico) che sono state impegnate nelle coppe europee e avranno poi le gare di ritorno (alcune anche la prossima settimana) e poi abbiamo altre di queste realtà che hanno già disputato i quarti di Coppa Italia e dovranno tornare in campo per le semifinali, infittendo il calendario.

Nel valutare le probabili formazioni di Serie A per la 23^ giornata dovremo chiaramente tenere conto anche dei calciatori che sono squalificati e dunque non potranno scendere in campo, ma anche degli infortuni: alcuni elementi hanno purtroppo terminato con largo anticipo la loro stagione, altri ancora sperano di tornare a breve, altri poi lo hanno già fatto e vogliono dare il loro concreto contributo. Adesso iniziamo il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie A, provando a concentrarci sui temi che possiamo ritenere più importanti nella 23^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: INTER UDINESE

Possiamo dunque iniziare l’analisi delle probabili formazioni di Serie A da Inter Udinese. Si affrontano due allenatori, Simone Inzaghi e Andrea Sottil, che adottano moduli speculari: entrambi giocano con la difesa a tre, entrambi hanno un centrocampo folto con due mezzali e un creatore di gioco, se vogliamo la differenza è che l’Inter si affida a due centravanti di ruolo (Inzaghi deve ancora sciogliere il nodo tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku, mentre dovrebbe confermare Lautaro Martinez) e Sottil invece potrebbe iniziare la partita con Roberto Pereyra a giostrare tra le linee come trequartista, piazzandosi alle spalle di Beto.

Per il resto, nell’Inter ci sono certezze granitiche e forse un unico ballottaggio che riguarda la corsia destra, dove Matteo Darmian resta favorito su un Denzel Dumfries le cui quotazioni sono in ribasso; l’Udinese si affida a calciatori scoperti dagli scout e che possono poi fare fortune qui e altrove. Citiamo soprattutto Jaka Bijol, difensore centrale che giusto domenica scorsa ha segnato il terzo gol nel suo campionato, ma poi bisognerebbe parlare anche dei centrocampisti Sandi Lovric e Lazar Samardzic e dell’esterno Kingsley Ehizibue: con questi calciatori Sottil sogna la qualificazione alla prossima Conference League…











