PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Reijnders e Mario Rui tra gli squalificati (24^ giornata, 10-11 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI SQUALIFICATI

Sono parecchi i calciatori che nelle probabili formazioni di Serie A per questa 24^ giornata risultano squalificati: con loro anche Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter che affronta la delicatissima trasferta dello stadio Olimpico contro la Roma ma intanto ha allungato in vetta. Partendo proprio dai due big match di giornata, scopriamo qui che gli squalificati sono Mario Rui e Tijjani Reijnders: il terzino portoghese del Napoli non sarà in campo a San Siro contro il Milan, complicando i piani di Walter Mazzarri che infatti deve anche rinunciare all’infortunato Mathias Olivera. Stefano Pioli perde invece la sua grande certezza a centrocampo, e scommetterà probabilmente su Yunus Musah avendo Ismael Bennacer non al top e Tommaso Pobega ancora ai box.

La Juventus avrà squalificato Danilo nella partita di lunedì contro l’Udinese, la Lazio perde invece Nicolò Rovella; per la Fiorentina è out il difensore centrale Luca Ranieri, squalifica pesante per l’Udinese che, impegnata appunto all’Allianz Stadium, sarà senza Roberto Pereyra che tra l’altro sarebbe anche stato ex in campo a Torino. Continuando nell’analisi, Kony De Winter mancherà al Genoa e Ederson all’Atalanta; squalificati infine Valentin Gendrey nel Lecce e Tomas Suslov nel Verona, mentre ieri all’Arechi era assente Sebastian Walukiewicz. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 24^ GIORNATA?

Eccoci ad un altro appuntamento con le probabili formazioni di Serie A: si gioca per la 24^ giornata, turno che è stato inaugurato dall’anticipo di Salerno e che prosegue oggi, sabato 10 febbraio, e poi anche nei prossimi giorni. Come sempre l’argomento è interessante: nelle probabili formazioni di Serie A iniziamo a scoprire in che modo gli allenatori schiereranno le loro squadre sul terreno di gioco, tenendo conto ovviamente di quanto accaduto nella giornata precedente e di quali siano le varie emergenze che bisogna affrontare, a livello di calciatori squalificati e infortunati o anche semplicemente di scarsa condizione o avversario da fronteggiare.

Per di più questa 24^ giornata sarà anche molto intensa per il calendario, perché ci presenta due big match che potranno cambiare sensibilmente la classifica nelle prime posizioni: già questa sera avremo Roma Inter, poi domani sarà il turno di Milan Napoli e allora bisognerà vedere, anche se di queste due gare parleremo a parte in maniera più specifica. Adesso, senza indugiare oltre, iniziamo il nostro solito excursus attraverso le probabili formazioni di Serie A, naturalmente partendo dalle partite del sabato e provando a focalizzarci su temi che consideriamo importanti o comunque pregnanti in questa attesa 24^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL SASSUOLO

Il nostro viaggio nelle probabili formazioni di Serie A comincia da Sassuolo Torino, e più precisamente dalla squadra neroverde: è crisi per la squadra di Alessio Dionisi, che con 19 punti in classifica fronteggia una zona retrocessione che è vicinissima, non sa più vincere e ha anche perso il suo pezzo più pregiato. Domenico Berardi sarà fuori fino a marzo: quando si parlava di infortuni, questo è pesantissimo perché viene a mancare il miglior realizzatore della squadra, autore fino a qui di 9 gol. Per il momento Dionisi non dovrebbe cambiare l’assetto tattico, e dunque affronta il Torino con il 4-2-3-1: al posto di Berardi giocherà il giovane Volpato, cui non è sostanzialmente concesso di avere una crescita graduale almeno secondo le urgenze del Sassuolo.

Invariato il resto della trequarti, Bajrami sembra destinato a tornare in panchina e al centro giocherà Thorstvedt, con Laurienté che invece si allargherà a sinistra. I gol li dovrà cercare soprattutto Pinamonti: sono 7 finora, ma non ancora sufficienti. A centrocampo ecco il solito tandem Boloca-Matheus Henrique: in generale nemmeno male, ma Frattesi e Maxime Lopez sono largamente rimpianti. In difesa è out Toljan, quindi a destra giocherà Pedersen che può cambiare corsia, perché dal calciomercato invernale è arrivato l’ex Verona Doig. In mezzo, solito ballottaggio tra Gian Marco Ferrari e Ruan Tressoldi; Erlic dovrebbe essere titolare, in porta ovviamente giocherà Consigli.











