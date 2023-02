Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 24^ GIORNATA?

L’analisi delle probabili formazioni di Serie A ci conduce a parlare delle partite che vanno in scena per la 24^ giornata: un turno che si è aperto con due inusuali anticipi del venerdì e che ci condurrà a braccetto fino al martedì, dunque saranno ben cinque giorni dedicati al massimo campionato e nei quali potremo studiare a fondo quello che succederà in campo, naturalmente prendendo in considerazione le scelte dei vari allenatori per una giornata che potrebbe cambiare sensibilmente le cose in classifica.

Cosa dire allora delle probabili formazioni di Serie A per la 24^ giornata? Intanto ci sono 13 calciatori squalificati e andremo a scoprire di chi si tratta, poi anche che ci sono 7 squadre che in settimana hanno disputato le coppe europee e sono entrate in un periodo abbastanza intenso per il numero di partite che si troveranno ad affrontare, cosa che ovviamente andrà valutata da parte dei loro allenatori a seconda di quali siano gli obiettivi cui si dà la priorità. Adesso senza indugiare oltre studiamo il quadro delle probabili formazioni di Serie A…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SALERNITANA MONZA

Iniziamo l’analisi delle probabili formazioni di Serie A con Salernitana Monza, partita delicata (soprattutto ovviamente per i granata) nella quale si affrontano moduli sostanzialmente speculari. Paulo Sousa, alla seconda partita come allenatore della Salernitana (ancora all’Arechi) deve fare a meno dello squalificato Bronn: il caso del portiere è ormai risolto con Sepe titolare a scapito di Ochoa, davanti a lui avremo una linea difensiva composta da Lovato, Daniliuc e Pirola mentre a centrocampo la coppia nella zona nevralgica dovrebbe essere quella formata da Lassana Coulibaly e Crnigoj. La propulsione sugli esterni arriverà soprattutto da destra dove agisce Candreva; sull’altro versante è più difensivo Domagoj Bradaric. Davanti, Vilhena da mezzala potrebbe diventare trequartista agendo alle spalle dei due attaccanti, che sarebbero Boulaye Dia e Piatek con quest’ultimo che appare favorito su Federico Bonazzoli.

Nel Monza gli squalificati sono addirittura tre: mancheranno all’appello Marlon, Samuele Birindelli e Rovella. In più Carlos Augusto rimane da valutare, dunque Raffaele Palladino deve nuovamente cambiare: in difesa, a protezione di Di Gregorio, sarà titolare Caldirola che completerà il reparto con Izzo e Pablo Marì, a centrocampo invece a sostituire Rovella dovrebbe essere Machin, che farà coppia con Sensi. A destra va per la conferma Giulio Donati, che recentemente ha anche trovato il gol; a sinistra invece agirà Ciurria, che come sappiamo è un jolly che può interpretare vari ruoli. Pessina giocherà ancora tra le linee; a stazionare davanti invece dovrebbero essere nuovamente Petagna e Caprari, con Gytkjaer e Dany Mota che sono ovviamente pronti a subentrare.











