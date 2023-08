PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Chi è l’unico giocatore squalificato? (26-27 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI SQUALIFICATI

Parlando delle probabili formazioni di Serie A, bisogna naturalmente ricordare anche quali saranno i giocatori squalificati per la seconda giornata di campionato, anche se l’elenco non sarà lungo. Anzi, dopo un discreto numero di giocatori che erano squalificati nel primo turno, naturalmente per pendenze dalla scorsa stagione, ecco che non ci sarebbe stato alcun giocatore squalificato in vista della seconda giornata del campionato di Serie A se non fosse per Stefano Turati, portiere del Frosinone.

Turati non è stato espulso contro il Napoli, ma è stato comunque fermato per una giornata dal Giudice sportivo per aver bestemmiato in campo durante la gara contro il Napoli. A incastrarlo anche le immagini televisive, come conferma anche il referto che parla di “un’espressione blasfema” colta attraverso “le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”. Ecco dunque spiegato il perché oggi il Frosinone dovrà fare a meno del suo portiere titolare per la partita contro l’Atalanta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA?

La Serie A vive la sua seconda giornata di campionato, siamo ancora ai primi passi di questa nuova avventura e quindi è davvero affascinante provare a scoprire quali saranno le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, pur con tante variabili come ad esempio magari la condizione non ancora al top per alcuni giocatori, la necessità di inserire i nuovi acquisti, per alcuni nuovi schemi e magari pure nuovo allenatore, tutto questo con la sessione del calciomercato estiva che è ancora aperta.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi con ben quattro partite tutte fra il tardo pomeriggio e la prima serata, come sarà nuovamente anche per la domenica, senza dimenticare che la chiusura di lunedì sarà con altri due posticipi, nelle stesse fasce orarie però “singoli”. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 26 agosto 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 2^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ATALANTA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Frosinone Atalanta, sia perché banalmente sarà la prima in ordine cronologico (insieme a Monza Empoli), sia perché la Dea dopo la vittoria sul campo del Sassuolo si candida ad essere nuovamente una delle grandi protagoniste del campionato appena iniziato. Gian Piero Gasperini potrebbe puntare su un modulo 3-4-1-2 nel quale Djimsiti, Scalvini e Kolasinac agiscano protezione del portiere Musso; ecco poi Zappacosta, De Roon, Koopmeiners e Ruggeri che dovrebbero essere i titolari nel centrocampo a quattro, infine in attacco il trequartista Pasalic a sostegno delle due punte Lookman e Zapata.

Il Frosinone invece arriva dalla sconfitta contro il Napoli e adesso Eusebio Di Francesco è atteso da un’altra sfida difficile, anche se forse meno proibitiva. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3 per i ciociari, con Cerofolini in porta e davanti a lui la difesa a quattro, nella quale indichiamo come titolari Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza; ecco poi a centrocampo Harroui, Mazzitelli e Gelli che potrebbero essere i tre titolari, così come nel tridente offensivo dovrebbero trovare posto dal primo minuto Baez, Cheddira e Caso.











