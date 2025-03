PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 27^ GIORNATA?

Analizzando le probabili formazioni Serie A siamo arrivati alla 27^ giornata del massimo campionato, e in questa rubrica come sempre concediamo spazio a qualche valutazione circa le scelte di campo che saranno operate dagli allenatori. Il turno è abbastanza interessante: sabato 1 marzo infatti vanno in scena Atalanta Venezia e Napoli Inter, due snodi che potrebbero essere determinanti in una corsa scudetto alla quale spera di iscriversi anche la Juventus, che certamente è attardata rispetto alle prime tre della classifica ma che, sfruttando la sfida del Diego Armando Maradona, potrebbe ridurre ulteriormente le distanze.

Ora, volendo fare una piccola premessa, possiamo dire che delle big ci occupiamo in spazi a parte e dunque qui, con le probabili formazioni Serie A, vogliamo parlare in particolar modo delle squadre cosiddette “minori”; scegliamo dunque alcuni argomenti che possono essere “sensibili” provando ad entrare nel merito di come le varie squadre saranno mandate in campo sui terreni di gioco, tenendo ovviamente conto delle squalifiche e degli infortuni così come della possibilità di operare turnover. Senza indugiare oltre allora iniziamo il nostro percorso nelle probabili formazioni Serie A per la 27^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL NUOVO PARMA

Iniziamo allora da Udinese Parma con le probabili formazioni Serie A: per quanto riguarda i friulani dobbiamo dire che le indiscrezioni su Lorenzo Lucca si sono rivelate infondate, dopo il rigore rubato a Florian Thauvin a Lecce l’attaccante non è stato messo fuori rosa ma ha ricevuto solo una multa, dunque ci aspettiamo che sia regolarmente in campo e insieme a lui dovrebbe giocare Alexis Sanchez, con Thauvin invece destinato alla corsia destra in qualità di esterno tattico, di fatto il modulo dell’Udinese oscilla tra tre possibili variazioni con 4-4-2 di partenza, 4-3-2-1 mandando Thauvin e Sanchez dietro Lucca oppure un tridente classico con i due calciatori di fantasia a operare larghi al fianco dell’ex Pisa, staremo a vedere come si piazzerà Kosta Runjaic.

Il nuovo Parma di Cristian Chivu invece ha cambiato modulo: l’allenatore rumeno ha ereditato il 4-2-3-1 di Fabio Pecchia e lo ha trasformato in un 4-3-3 nel quale purtroppo dovrà fare a meno di tanti infortunati tra i quali spiccano Bernabè, Mihaila e Djuric, tra l’altro quest’ultimo appena arrivato dal Monza. Nel tridente dunque Man e Cancellieri fanno i laterali a supporto di Bonny, confermato come centravanti; a centrocampo invece le redini della manovra le tiene in mano Estevez mentre sono Sohm e Mandela Keita ad allargarsi, possiamo dire così, per operare in qualità di mezzali. Chivu non ha invece toccato la difesa, che risente degli assenti: Valenti e Balogh (che è diffidato) sono davanti al portiere giapponese Suzuki, Delprato e Valeri come da copione giocheranno sulle corsie laterali.