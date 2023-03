Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 27^ GIORNATA?

Con le probabili formazioni di Serie A andiamo ad analizzare quelle che potrebbero essere le scelte degli allenatori per le partite che compongono il quadro della 27^ giornata. Parliamo in particolar modo delle gare di sabato e domenica (18-19 marzo) che ci presentano tra le altre cose due grandi spettacoli: il derby di Roma e quello d’Italia per una domenica all’insegna dei big match. Prima però avremo altre sfide, e bisognerà analizzare anche quelle; come sempre dunque il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie A ci dirà chi potrebbe essere in campo per questo turno di campionato.

Terremo conto degli squalificati e degli infortunati, del fatto che alcune squadre siano reduci dagli impegni nelle coppe europee, dello stato di forma di alcuni singoli e chiaramente anche degli incroci in termini di calendario, che almeno per quanto riguarda qualche partita potrebbero determinare le scelte degli allenatori. Quindi mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento del nostro solito excursus attraverso le probabili formazioni di Serie A, e come detto partiamo da una delle sfide che si giocano sabato 18 marzo.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: UDINESE MILAN

Ecco dunque Udinese Milan, di cui parliamo nelle probabili formazioni di Serie A. Stefano Pioli si presenta alla Dacia Arena senza lo squalificato Giroud: questa potrebbe essere una grande occasione per Zlatan Ibrahimovic, che finalmente potrebbe tornare titolare. In realtà sembra che Pioli sia maggiormente orientato a far giocare Divock Origi; il belga, dal quale ci si aspettava sicuramente un rendimento superiore a quello che sino a questo momento è stato, potrebbe e dovrebbe fare coppia con un Rafael Leao che non segna da oltre due mesi. Sulla trequarti invece Brahim Diaz, che con il suo gol ha risolto l’ottavo di Champions League a favore del Milan, rimane in vantaggio su un De Ketelaere che andrà gestito nel migliore dei modi perché non si perda.

A centrocampo rispetto alla trasferta di Londra torna titolare Tonali, che avrà dunque il posto al fianco di Bennacer. Sulle corsie invece Junior Messias è infortunato: ci sarebbe un ballottaggio a due tra Salemaekers e Calabria (in questo momento invece Dest è parecchio indietro nelle gerarchie del suo allenatore) con il belga favorito, sull’altro versante scontata la presenza di Theo Hernandez. A protezione di Maignan scalpita Kjaer: il danese potrebbe essere lanciato nella mischia, le indiscrezioni però ci dicono che Pioli dovrebbe confermare il terzetto con Thiaw al centro e il supporto di Kalulu e Tomori ai suoi lati.











