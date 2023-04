Probabili formazioni Serie A/ Incroci speciali per gli ex allo Zini (28^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI EX ALLO ZINI

Nelle probabili formazioni di Serie A abbiamo già parlato di Cremonese Atalanta. Allo Zini ci sarà un incrocio tra due ex compagni di squadra: Marco Carnesecchi, classe 2000, e Caleb Okoli, nato nel 2001, si sono trovati nelle giovanili della Dea nel 2017. Il portiere ci è arrivato quell’anno, Okoli invece era già lì dalla stagione precedente; fino al 2019 hanno vestito la maglia della Primavera vincendo insieme lo scudetto quattro anni fa. Poi, strade separate: Okoli ha vinto un altro tricolore Under 19, Carnesecchi è finito in prestito al Trapani per poi fare il terzo all’Atalanta, in una stagione in cui il difensore era alla Spal.

I due si sono ritrovati nell’esaltante corsa della Cremonese verso la Serie A, che mancava da 26 anni; nell’estate del 2022 Carnesecchi, destinato alla Lazio, si è infortunato e così la Dea ha deciso di confermarlo, per poi rinnovare il prestito con i grigiorossi. Okoli invece ha fatto rientro alla base: ha iniziato come titolare, ma dopo qualche prestazione poco convincente e il rientro di José Luis Palomino Gian Piero Gasperini gli ha dato molto meno spazio. Oggi Carnesecchi e Okoli tornano a ritrovarsi ma da avversari, vedremo cosa succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

GLI SQUALIFICATI

Il quadro delle probabili formazioni di Serie A per la 28^ giornata non è completo senza aver parlato degli squalificati: in questo turno poi ce ne sono parecchi, infatti ne contiamo ben 18. Iniziando dalle partite del sabato, l’Inter deve rinunciare a Danilo D’Ambrosio; per la Juventus invece è pesante la squalifica di Adrien Rabiot ma salterà la partita contro il Verona anche Leandro Paredes, mentre l’Hellas dovrà rinunciare al giovane difensore Diego Coppola che è stato anche convocato dall’Under 21. Per quanto riguarda i match della domenica, ci sono ben tre squalificati nell’Udinese: si tratta dei difensori Nehuen Perez e Rodrigo Becao e del centrocampista Walace.

Il Monza ne perde due che sono Armando Izzo e Matteo Pessina (quest’ultimo in gol a Malta, ovviamente con l’Italia); il record spetta alla Roma che ha la bellezza di quattro squalificati. Difesa da reinventare per le assenze di Gianluca Mancini, Roger Ibañez e Marash Kumbulla, ma poi assente anche il fondamentale regista Bryan Cristante. Salteranno poi la 28^ giornata Bram Nuytinck nella Sampdoria, Adam Marusic nella Lazio e M’Bala Nzola nello Spezia. Infine, i due posticipi del lunedì: qui gli squalificati li troviamo soltanto nel Lecce che dovrà fare a meno, nella trasferta di Empoli, di Samuel Umtiti e Youssef Maleh. Vedremo come gli allenatori decideranno di sostituire questi calciatori squalificati… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 28^ GIORNATA?

Eccoci ad un altro viaggio nelle probabili formazioni di Serie A: siamo arrivati alla 28^ giornata, si riparte dopo la sosta per le nazionali e dunque bisogna tenere conto del fatto che parecchi giocatori sono stati impegnati in questi giorni. Alcuni si sono infortunati, altri sono stati in campo per 180 minuti mentre altri ancora non sono stati impiegati; sia come sia adesso si torna a giocare in campionato e staremo a vedere quello che i vari allenatori sceglieranno per questo turno molto interessante.

Si comincia con le tre partite di sabato 1 aprile, che vedranno subito Inter e Juventus impegnate – almeno sulla carta, perché per i bianconeri c’è il punto interrogativo – nella corsa per andare in Champions League; in particolare occhio ai nerazzurri che sono reduci da due sconfitte consecutive (la seconda proprio contro la Juventus, a San Siro) e dunque non possono sbagliare. Iniziamo allora la nostra analisi con le probabili formazioni di Serie A, relative alle partite della 28^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CREMONESE ATALANTA

L’intrigante derby lombardo Cremonese Atalanta sarà la partita che inaugurerà la 28^ giornata. I grigiorossi devono ancora rinunciare a Chiriches e soprattutto Okereke: in difesa dunque avremo ancora il terzetto composto da Alex Ferrari, Bianchetti e Vasquez a protezione di Carnesecchi, mentre per quanto riguarda l’attacco sarà probabilmente Tsadjout a fare coppia con Dessers. A centrocampo invece Benassi e Meité accompagneranno la regia di Pickel, sulle corsie laterali avremo Sernicola a destra e Valeri a sinistra, senza particolari sorprese.

Gian Piero Gasperini deve fare i conti con le indisponibilità di Hateboer e Djimsiti, ma rischia anche Koopmeiners: Scalvini comanda la difesa con Toloi e Palomino ai lati, poi Musso in porta. In mezzo Ederson è pronto a fare le veci di Koopmeiners e affiancare così De Roon, mentre le fasce dovrebbero essere occupate da Zappacosta e Maehle. Nella Dea si prepara poi una sorta di turnover: Pasalic infatti può tornare titolare come trequartista, davanti Hojlund (5 gol in due partite con la Danimarca) è confermatissimo ma con lui al posto di Lookman potrebbe trovare spazio Duvan Zapata.











