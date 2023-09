PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Lo strano caso degli squalificati (3^ giornata 2-3 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SQUALIFICATI… GIÀ FINITI

Un dato curioso nelle probabili formazioni di Serie A verso la terza giornata del nuovo campionato è che c’erano un paio di giocatori squalificati dal giudice sportivo, tuttavia entrambi sono stati mancati protagonisti della prima partita di questo turno, cioè l’anticipo delle ore 18.30 del venerdì fra Sassuolo e Verona al quale abbiamo assistito dunque nel tardo pomeriggio di ieri al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa del Sassuolo. Infatti, ricordiamo che i padroni di casa neroverdi emiliani ieri hanno dovuto rinunciare per squalifica a Maxime Lopez, mentre gli ospiti gialloblù veneti dell’Hellas per lo stesso motivo avevano dovuto fare a meno di Hien.

Probabili formazioni Napoli Lazio/ Diretta tv: Kvaratskhelia in ripresa (Serie A, 1 settembre 2023)

Curiosamente, in tutte le altre nove partite di Serie A non ci sono calciatori squalificati, di conseguenza non abbiamo alcun elemento da segnalare sotto questo punto di vista circa le otto partite che devono ancora andare in scena fra oggi e domani, nel weekend d’apertura del mese di settembre e terzo invece del nuovo campionato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Roma Milan/ Quote: Spinazzola vs Pulisic, il duello! (Serie A, 1 settembre 2023)

CHI GIOCA?

La Serie A vive la sua terza giornata di campionato, incastonata tra la fine della sessione estiva del calciomercato e la prima sosta per gli impegni delle Nazionali. In ogni caso siamo ancora ai primi passi di questa nuova avventura e quindi è davvero affascinante provare a scoprire quali saranno le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, pur con tante variabili legate ad esempio ai giocatori nuovi (soprattutto quelli arrivati da pochissimo) ed evidentemente anche agli allenatori nuovi, per tutte quelle società che abbiano cambiato in estate la loro guida tecnica.

Probabili formazioni Empoli Juventus/ Diretta tv: poche incognite (Serie A 2023, 2 settembre)

Ricordiamo allora che le partite di Serie A sono iniziate già ieri con ben due anticipi, poi ci terranno compagnia ampiamente oggi con ben quattro partite tutte fra il tardo pomeriggio e la prima serata, come sarà nuovamente anche per la domenica. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 2 settembre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 3^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

Per le probabili formazioni di Serie A mettiamo naturalmente in copertina oggi Napoli Lazio. Rudi Garcia, dopo le prime due vittorie, è intenzionato a non proporre sorprese nell’undici di partenza, formato per intero da giocatori già presenti nel trionfo della scorsa stagione. Il modulo di riferimento è naturalmente il 4-3-3, con Meret in porta protetto dalla difesa a quattro formata da destra a sinistra da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e uno tra Olivera e Mario Rui, ancora una volta in ballottaggio; a centrocampo zero dubbi sul trio che è già stato perno dello scudetto, cioè Zambo Anguissa, il regista Lobotka e Zielinski; infine, nel tridente offensivo partenopeo ecco che Politano (favorito) e Raspadori dovrebbero giocarsi il posto da ala destra per affiancare gli intoccabili Osimhen e Kvaratskhelia.

Maurizio Sarri invece chiede alla sua Lazio di reagire dopo due sconfitte consecutive. Il modulo è speculare, possibili titolari sono: in primis il portiere Provedel; in difesa davanti a lui, Lazzari è certamente favorito su Hysaj come terzino destro per completare la retroguardia a quattro al fianco di Casale, Romagnoli e Marusic; un altro possibile ballottaggio è quello tra Vecino e Kamada, con il primo favorito per affiancare il regista Cataldi e Luis Alberto nel centrocampo a tre della Lazio; infine, il tridente d’attacco sarà composto naturalmente da Felipe Anderson a destra, Immobile in qualità di centravanti e infine Zaccagni, che sarà l’ala sinistra capitolina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA