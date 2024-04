Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (30^ giornata, 1° aprile 2024)

La Serie A è ripartita dopo la sosta per le Nazionali ma la sua trentesima giornata si svolge nel weekend di Pasqua, con tutte le particolarità di questo turno che “evita” la domenica per onorare uno dei giorni festivi più sentiti dell’anno. In questa stagione, la Lega Serie A ha deciso quindi di dividere esattamente in due la giornata pasquale, con cinque partite che sono già andate in scena sabato e altre cinque che ci terranno compagnia oggi, dall’ora di pranzo fino alla prima serata del Lunedì dell’Angelo, una Pasquetta quindi a forte connotazione calcistica e con le probabili formazioni di Serie A al centro dell’attenzione.

Per chi giocherà oggi, dovrebbe farsi sentire di meno la variabile del rientro dagli impegni con le Nazionali per chi era convocato, dal momento che ci sono stati due giorni in più per recuperare, magari anche dal fuso orario, inoltre chi giocherà oggi non sarà evidentemente impegnato fra domani e mercoledì con le semifinali di Coppa Italia. Pur premesse queste doverose considerazioni, scoprire le probabili formazioni di queste ultime cinque partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando delle partite in programma oggi, lunedì 1° aprile 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 30^ giornata.

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie A per il lunedì di campionato è Inter Empoli, anche se sarà l’ultima in ordine cronologico. In campo avremo la capolista Inter di Simone Inzaghi, che sta letteralmente dominando il campionato e a questo punto potrebbe provare ad andare a caccia di record che impreziosiscano la seconda stella, anche perché in Champions League invece la formazione nerazzurra è uscita ai rigori contro l’Atletico Madrid, quindi adesso per l’Inter lo scudetto è davvero l’unico pensiero. Per l’Empoli invece sono più pressanti le esigenze di classifica, perché a marzo erano arrivate tre sconfitte consecutive a frenare un periodo in precedenza positivo. La salvezza resta ancora tutta da conquistare e fare un bel risultato al Meazza sarebbe davvero uno scatto significativo in tal senso.

Sommer è recuperato ma staremo a vedere se giocherà lo svizzero oppure Audero tra i pali dei nerazzurri; il modulo è il solito 3-5-2, in difesa è infortunato De Vrij per cui dovrebbero giocare Pavard, Acerbi e Bastoni, terzetto comunque ideale per la retroguardia di Simone Inzaghi; a destra è vivo il ballottaggio tra Darmian e Dumfries per completare la linea a cinque di centrocampo che per il resto dovrebbe avere come titolari i “soliti” Barella, Calhanoglu in cabina di regia, Mkhitaryan e Dimarco; pochi dubbi anche per quanto riguarda la coppia d’attacco titolare con Lautaro Martinez e Thuram. Davide Nicola dovrebbe scegliere uno speculare modulo 3-5-2: assenti lo squalificato Maleh e l’infortunato Ebuehi, in porta è ormai stabilmente titolare Caprile; davanti a lui, la difesa dell’Empoli dovrebbe essere formata da Bereszynski, Walukiewicz e Luperto; idee chiare anche a centrocampo con Gyasi a destra, Zurkowski, il regista Marin e Kovalenko nel cuore della mediana, infine Pezzella esterno sinistro; l’unico vero dubbio dovrebbe quindi riguardare Niang (favorito) e Cerri, che si giocano il posto al fianco di Cambiaghi nel tandem d’attacco.

