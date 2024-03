Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (30^ giornata, 30 marzo 2024)

La Serie A riparte dopo la sosta per le Nazionali e lo fa con la sua trentesima giornata nel weekend di Pasqua, con tutte le particolarità di questo turno e con altre variabili che possono essere appunto il rientro dagli impegni con le Nazionali per chi era convocato e i prossimi appuntamenti, cioè settimana prossima le semifinali di Coppa Italia per le formazioni ancora in corsa. La Serie A comunque reclama i suoi spazi, anche perché naturalmente pure in campionato la posta in palio si fa sempre più alta con il passare delle settimane: questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, che si svilupperà tra il sabato e il lunedì.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A saranno equamente divise tra oggi e dopodomani, con cinque partite nel Sabato Santo e altrettanti nel Lunedì dell’Angelo o Pasquetta che dir si voglia, lasciando invece libera la domenica di Pasqua. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 30 marzo 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 30^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie A per il sabato di campionato è naturalmente il big-match Napoli Atalanta, anche perché sarà la prima in ordine cronologico. Il Napoli prima della sosta è stato eliminato dal Barcellona e ha pareggiato contro l’Inter: con Francesco Calzona in panchina qualcosa di meglio si è vista ma servirà uno sforzo negli ultimi due mesi per raggiungere almeno la qualificazione in Champions League, unico modo per salvare la stagione. Ci sono due dubbi di Francesco Calzona: quello classico sulla fascia sinistra, con Olivera favorito su Mario Rui, mentre Kvaratskhelia è tornato acciaccato dalla Nazionale e quindi a sinistra dovrebbe giocare Raspadori, con Politano a destra e Osimhen centravanti. A centrocampo Traoré affianca Lobotka in cabina di regia e Zambo Anguissa; in difesa ecco Meret e davanti a lui (detto del terzino sinistro) avremo Juan Jesus e Rrahmani al centro della difesa con Di Lorenzo terzino destro.

L’Atalanta invece deve recuperare la partita contro la Fiorentina ed è pronta a vivere un finale di stagione su ben tre fronti, compresa la Coppa Italia e naturalmente il grande incrocio di Europa League contro il Liverpool: potrebbe essere una stagione memorabile ma ci sono ancora molti ostacoli da superare per la Dea nerazzurra, che più di ogni altra squadra dovrà dosare bene le proprie forze. De Ketelaere è l’acciaccato post-nazionali per Gian Piero Gasperini, dunque Scamacca potrebbe agire come prima punta, lo schieramento della Dea varia dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2 ma dovrebbero esserci Koopmeiners e Lookman per supportare l’ex attaccante del Sassuolo. A centrocampo ballottaggio a tre che coinvolge Pasalic, Ederson e De Roon: contro il Napoli potrebbero giocare i primi due. Holm invece dovrebbe prendersi il posto a destra, mentre a sinistra il grande favorito rimane Ruggeri; infine ci aspettiamo la solita linea di difesa a tre a protezione dell’ormai titolare Carnesecchi, cioè quella con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.











