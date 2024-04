Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (31^ giornata, 6-7 aprile 2024)

La Serie A ci attende naturalmente anche in questo primo weekend di aprile e lo fa con la sua trentunesima giornata: dopo il weekend di Pasqua si torna a un programma più regolare, abbiamo avuto infatti un primo anticipo già al venerdì sera, oggi si proseguirà con le classiche tre partite del sabato mentre domani sarà una domenica in compagnia di cinque incontri, infine la chiusura sarà affidata al posticipo del lunedì sera, che vedrà scendere in campo la capolista Inter. La Serie A quindi ci farà compagnia in totale per ben quattro giorni, anche perché naturalmente la posta in palio si fa sempre più alta con il passare delle settimane: questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A del dodicesimo turno del girone di ritorno saranno delicate soprattutto per chi arriva dagli impegni nelle semifinali di Coppa Italia e per chi deve invece pensare al ritorno delle Coppe europee, in programma settimana prossima – menzione d’onore in tal senso per Atalanta e Fiorentina, le uniche ancora impegnate su tre fronti. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 6 aprile 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 31^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie A per il sabato di campionato è naturalmente il derby Roma Lazio, non c’è nemmeno il bisogno di spiegare perché. La Roma di Daniele De Rossi lunedì ha pareggiato a Lecce, un piccolo rallentamento che non preoccupa, ma che sarebbe bene bloccare subito battendo i cugini: squalificato N’Dicka, Llorente è favorito su Huijsen per affiancare Mancini davanti a Svilar, mentre Karsdorp e Celik si contendono il posto da terzino destro e sulla sinistra agirà Angelino. Il modulo è il 4-3-3, a centrocampo non sembrano esserci dubbi su Cristante, il regista Paredes e il capitano Pellegrini, così come sembra tutto chiaro anche per il tridente d’attacco della Roma, con Dybala ed El Shaarawy ai fianchi del centravanti Lukaku.

La Lazio invece arriva dal doppio impegno contro la Juventus con alterne fortune, vittoria in campionato e sconfitta in Coppa Italia. Il derby naturalmente è fondamentale anche sulla sponda biancoceleste e Igor Tudor dovrebbe affrontarlo con il modulo 3-4-2-1 e questi possibili undici titolari: Mandas in porta perché Provedel è ancora out; davanti a lui la difesa a tre composta da Gila, Romagnoli e Casale; a centrocampo ecco Marusic a destra, poi Guendouzi e uno tra Cataldi e Vecino nel cuore della mediana, infine a sinistra sarà interessante la scelta tra Felipe Anderson e Hysaj, perché dirà molto dell’atteggiamento della squadra. Infine l’attacco della Lazio, con Luis Alberto e uno tra Pedro oppure lo stesso Anderson o anche Isaksen sulla trequarti a sostegno del centravanti, che dovrebbe essere Immobile.











