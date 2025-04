PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI VA IN CAMPO NEL WEEKEND?

Per le probabili formazioni Serie A andiamo a studiare le scelte di campo da parte dei vari allenatori: questo fine settimana si giocano le partite che sono valide per la 32^ giornata, ci sono tanti temi interessanti tra cui naturalmente il derby di Roma che avrà uno spazio riservato, come del resto tutte le formazioni delle big. A tale proposito possiamo anche dire che prosegue il grande duello per lo scudetto tra Inter e Napoli, entrambe impegnate in casa contro squadre che si devono salvare; ed è anche entusiasmante la corsa per un posto in Champions League, nell’ultimo turno ha guadagnato punti solo la Lazio.

Da vedere allora, tra squalificati e infortunati ma anche turnover almeno per quanto riguarda chi ha giocato nelle coppe europee, come potrebbero essere in campo le squadre: il capitolo delle probabili formazioni Serie A prenderà in considerazione alcune delle gare che vivremo tra sabato 12 e domenica 13 aprile, provando appunto a fare chiarezza su schieramenti e decisioni sui singoli giocatori. Senza indugiare oltre possiamo iniziare il nostro viaggio, andando al Penzo di Venezia dove è in programma un match tra le ultime due squadre della classifica, ma con sensazioni molto diverse.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: I FANALINI DI CODA

Ecco dunque Venezia Monza per le probabili formazioni Serie A: sicuramente i lagunari possono credere nella salvezza anche per gli incastri di un calendario che per la 32^ giornata rema assolutamente a favore, a patto naturalmente di battere i brianzoli le cui speranze sono ridotte al lumicino. Eusebio Di Francesco schiera la difesa a tre con il dubbio tra Schingtienne, non al top, e Marcandalli, intoccabile Idzes ma anche Candé è diventato titolare come il portiere Ionut Radu, in questo momento poi Filip Stankovic è fuori dai giochi. I dubbi sono sostanzialmente due: John Yeboah appare favorito su Franco Carboni per giocare alle spalle del centravanti Gytkjaer, a sinistra invece Ellertsson parte con vantaggio nei confronti di Oristanio.

Il Monza sarà senza lo squalificato Kyriakopoulos, ma come noto anche Sensi e Pessina: sarà 3-5-2 per Alessandro Nesta che ripropone il veterano Danilo D’Ambrosio in difesa – con Pedro Pereira e Izzo – mentre in mezzo avrà la qualità di Castrovilli e Alessandro Bianco unita alla concretezza di Akpa Akpro. Ciurria può giocare a destra come a sinistra, l’altro esterno dovrebbe essere Birindelli; a formare la coppia offensiva invece avremo due attaccanti di movimento che sono Keita Baldé Diao, arrivato nel corso del calciomercato di riparazione, e Dany Mota, come alternative ci sono Petagna e Ganvoula per dare maggior speso specifico ma anche Caprari, con il quale potrebbe cambiare il modulo del Monza.