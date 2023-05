Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (36^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 36^ GIORNATA?

Con le probabili formazioni di Serie A andiamo a parlare delle partite che si giocano per la 36^ giornata: mancano soltanto tre turni al termine del campionato, ma è ancora tutto in via di definizione e non sono dunque tantissime le squadre che già oggi possano permettersi di fare ampio turnover, regalando campo a chi lo ha visto meno e che ha bisogno di mettersi in mostra, per vari motivi. Certe gare contano ancora tantissimo, e lo vedremo; quanto meno, per una delle due compagini impegnate, ma alcune sono veri e propri spareggi per l’obiettivo in questione.

Come sempre la nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie A prende in considerazione le scelte degli allenatori: partiremo chiaramente dagli squalificati e dagli assenti per costruire gli eventuali undici che si affronteranno sabato, domenica e lunedì nel corso della 36^ giornata, alla fine le formazioni ufficiali ci diranno se le nostre ipotesi saranno state corrette. Senza indugiare oltre, mettiamoci comodi e iniziamo il nostro viaggio all’interno delle probabili formazioni di Serie A, discutendone subito una che si gioca sabato 20 maggio.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: MILAN SAMPDORIA

Milan Sampdoria conta solo per i rossoneri: la Sampdoria è già retrocessa, e anche per questo motivo è complicato stabilire in anticipo con chi Dejan Stankovic intenda iniziare la partita. Al momento possiamo comunque ipotizzare che vadano in campo i titolari, o comunque i giocatori che sono stati impegnati anche contro l’Empoli: menzione speciale per Fabio Quagliarella, che potrebbe e dovrebbe essere alle sue ultime gare con la Sampdoria a meno che una ripartenza dalle categorie minori faccia pensare al grande veterano di dare una mano per la risalita immediata. Il Milan invece, dopo aver perso la semifinale di Champions League, si rituffa in un campionato che ha leggermente snobbato: che lo abbia fatto volontariamente o meno, il turnover contro le piccole non ha pagato.

Adesso Stefano Pioli, per centrare una fondamentale qualificazione alla prossima Champions, avrà bisogno di spremere i suoi titolari. Dunque nel 4-2-3-1 di Milan Sampdoria avremo tutti i migliori: non c’è Thiaw che si è fatto male martedì sera, Kjaer al suo posto per affiancare Tomori e poi spazio a Saelemaekers per Messias sulla corsia destra della trequarti. Per il resto, dovrebbero giocare gli stessi della semifinale di ritorno contro l’Inter: in porta naturalmente Maignan, Calabria terzino destro con Theo Hernandez a sinistra, Krunic nuovamente a fare le veci di Bennacer (stagione finita per lui, e lungo stop alle porte) per giocare con Tonali in mediana. Brahim Diaz è fortemente favorito sul finora oggetto misterioso De Ketelaere, Rafael Leao non è in discussione e così anche Giroud, soprattutto a loro due saranno chiesti i gol per andare a riprendersi il quarto posto.











