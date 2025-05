PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SCOPRIAMO I TITOLARI PER LA PENULTIMA GIORNATA

Il margine d’errore è sempre più ridotto, ogni singola mossa può fare la differenza, le scelte degli allenatori sono quindi al centro dell’attenzione ancora più del solito per le probabili formazioni Serie A. Ogni affaticamento può fare la differenza, le assenze vanno calcolate con la massima attenzione specie per chi ha ancora tutti gli obiettivi da raggiungere, a cominciare dall’Inter che pure in questo finale di stagione sarà la squadra più impegnata, con la finale di Champions League e magari l’incognita spareggio. Si parte però con un anticipo oggi, sabato 17 maggio 2025, allora esaminiamo questa prima partita per le probabili formazioni Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS GENOA ATALANTA

Cominciamo allora da Genoa Atalanta per presentare le probabili formazioni Serie A. Il Grifone di Patrick Vieira arriva dal pareggio contro il Napoli, una grande soddisfazione e un messaggio anche di correttezza e serietà da sottolineare. Nel modulo 4-4-1-1 del Genoa dovrebbe essere già tutto chiaro: Otoa e Vasquez nella coppia difensiva centrale davanti a Siegrist, con Sabelli terzino destro e Ahanor a sinistra. A centrocampo invece Masini e Frendrup centrali, con Norton-Cuffy a destra e come esterno sinistro invece Thorsby, infine in attacco Messias trequartista alle spalle di Pinamonti, che sarà il centravanti.

L’Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini ha colto lunedì scorso con la vittoria contro la Roma la certezza della qualificazione in Champions League per la quinta volta negli ultimi sette anni. Squalificato Djimsiti, nella difesa a tre davanti a Carnesecchi potrebbe essere arretrato De Roon con Hien e Kossounou, quindi al fianco di Ederson in mezzo al campo ci potrebbe essere Pasalic. Modulo 3-4-2-1, gli esterni dovrebbero essere Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra, mentre davanti dovremmo vedere il tridente di lusso con De Ketelaere e Lookman a sostegno dell’altro grande ex di turno, che è Retegui.