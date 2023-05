PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Moduli e scelte 37^ giornata: gli squalificati del turno sono ben 11

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI SQUALIFICATI

Sono ben 11 i calciatori squalificati che, dunque, nelle probabili formazioni di Serie A non bisogna prendere in considerazione. Naturalmente li citiamo: il Napoli, di cui abbiamo già parlato, sarà appunto senza Elijf Elmas nella trasferta di Bologna, ma ai felsinei mancherà Riccardo Orsolini che in questo campionato ha segnato 11 gol. Ancora: mancheranno due calciatori a Empoli e Salernitana, comunque già salve. I toscani dovranno fare a meno di Filippo Bandinelli e Fabiano Parisi, mentre gli amaranto di Paulo Sousa perdono due pedine in difesa che rispondono ai nomi di Norbert Gyomber e Flavius Daniliuc.

Anche Sampdoria, Monza e Sassuolo dovranno rinunciare a elementi in difesa: nella squadra blucerchiata è squalificato Koray Gunter, arrivato a gennaio dal Verona, Raffaele Palladino sarà senza il veterano Luca Caldirola, che un paio di gol pesanti in stagione l’ha segnato, mentre i neroverdi giocheranno la 37^ giornata senza Ruan Tressoldi, lentamente ma inesorabilmente diventato titolare. Gli ultimi due squalificati nelle probabili formazioni di Serie A sono per Inter e Udinese: nerazzurri privi di Roberto Gagliardini che avrebbe potuto far rifiatare qualche centrocampista, friulani che dovranno fare a meno dell’esterno sinistro Destiny Udogie. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 37^ GIORNATA?

Analizziamo le scelte degli allenatori per la 37^ giornata: il nuovo viaggio nelle probabili formazioni di Serie A prende in considerazione il penultimo turno, dunque ormai ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione di un campionato che tra l’altro ha già emesso parecchi dei suoi verdetti. A proposito: la penalizzazione rifilata alla Juventus ha cementato ancor più la posizione di Inter e Milan, di conseguenza adesso sarà davvero difficile stabilire chi scenderà in campo per due giornate in cui le partite che contano davvero restano davvero poche.

Questo anche perché Fiorentina, Inter e Roma devono disputare le rispettive finali nelle coppe europee: abbiamo già visto che Vincenzo Italiano, Simone Inzaghi e José Mourinho hanno fatto turnover anche massiccio, dunque bisognerà provare a ipotizzare anche qualche alchimia dal punto di vista delle seconde linee eventualmente in campo, sempre considerando i calciatori squalificati e gli indisponibili. Sia come sia, iniziamo il nostro excursus attraverso le probabili formazioni di Serie A senza perdere altro tempo.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL NAPOLI

Parlando delle probabili formazioni di Serie A, vogliamo celebrare innanzitutto il Napoli: la squadra di Luciano Spalletti ha vinto lo scudetto con cinque giornate di anticipo, lo ha fatto con un undici che, schierato con il 4-3-3, non è praticamente mai cambiato se non per contingenze, e anche nei momenti difficili (l’infortunio di Victor Osimhen) ha trovato nelle riserve Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori nuova linfa vitale, anche e soprattutto in Champions League. Al Dall’Ara Spalletti sarà senza Hirving Lozano e Elijf Elmas: dunque a destra dovrebbe tornare titolare Matteo Politano, che però è insidiato dal già citato Raspadori (che si può allargare) ma anche dal giovane Alessio Zerbin.

Invece Gianluca Gaetano, a segno contro l’Inter, potrebbe giocare sulla mezzala al posto di Piotr Zielinski, con Tanguy Ndombélé che dall’altra parte è in ballottaggio con André Zambo Anguissa. L’eventuale passerella per Diego Demme potrebbe arrivare al Maradona nell’ultima giornata, dunque in cabina di regia avremmo ancora Stanislav Lobotka; queste invece potrebbero essere le ultime due partite nel Napoli per Kim Min-Jae, promesso al Manchester United, il sudcoreano farebbe coppia con il rinato Amir Rrahmani mentre sugli esterni andrebbero Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera (anche se Mario Rui ha recuperato), in porta invece ci aspettiamo che Pierluigi Gollini prenda il posto di Alex Meret, che poi tornerebbe eventualmente titolare contro la Sampdoria.

