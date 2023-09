PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Tomori è lo squalificato di spicco (4^ giornata 16-17 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS SUGLI SQUALIFICATI

Nelle probabili formazioni di Serie A ci saranno in questa quarta giornata due giocatori assenti, ma non per infortunio. Il riferimento è ovviamente agli unici due calciatori squalificati dal giudice sportivo in Serie A dopo il turno di inizio mese, che aveva preceduto la sosta per le Nazionali. Il nome più significativo è naturalmente quello di Tomori, il difensore rossonero che oggi pomeriggio sarà costretto a saltare il derby Inter Milan a San Siro. Un grattacapo del quale avrebbe fatto molto volentieri a meno il suo allenatore Stefano Pioli, pensando anche ai verdetti dei recenti derby, nei quali la difesa del Milan non è mai riuscita a contenere l’attacco dell’Inter.

Per il resto, avremo un solo altro calciatore squalificato in questo weekend di Serie A: domenica la Fiorentina non avrà a disposizione il nuovo acquisto francese Maxime Lopez, infatti il centrocampista sarà squalificato per la partita casalinga allo stadio Artemio Franchi nella quale i gigliati giocheranno contro l’Atalanta, altro match di spicco nella quarta giornata di Serie A… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA?

La Serie A vive la sua quarta giornata di campionato, incastonata tra la prima sosta per gli impegni delle Nazionali e l’inizio delle Coppe europee. Variabili quindi che potrebbero avere un certo impatto sulle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A: siamo ancora ai primi passi di questa nuova avventura e quindi è davvero affascinante provare a scoprire quali saranno le decisioni dei mister, anche in considerazione del fatto che ciò attendono diverse partite di spicco, naturalmente su tutte il derby di Milano a San Siro.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A oggi ci offriranno i tre ormai consueti anticipi del sabato, poi ci terranno compagnia ampiamente anche domani con altre cinque partite, infine avremo due posticipi al lunedì. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 16 settembre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 4^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

Per le probabili formazioni di Serie A mettiamo naturalmente in copertina oggi il derby Inter Milan. Dopo le prime tre vittorie consecutive, i nerazzurri di Simone Inzaghi scenderanno in campo con il tradizionale modulo 3-5-2 nel quale De Vrij ed Acerbi si contendono il posto per guidare la difesa dell’Inter con Darmian e Bastoni davanti al portiere Sommer; a centrocampo ecco invece gli esterni Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, con l’ex Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Barella e uno tra Mkhitaryan e Frattesi come mezzali; infine, ecco il volto nuovo Thuram e naturalmente il capitano Lautaro Martinez nella coppia d’attacco dell’Inter.

Anche il Milan arriva da tre vittorie consecutive nel primo scorcio del campionato, mister Stefano Pioli dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 nel quale Maignan sarà naturalmente il titolare in porta, protetto dalla difesa a quattro con Calabria, Kjaer, Thiaw e Theo Hernandez da destra a sinistra; sembra tutto chiaro anche nel centrocampo a tre, che dovrebbe vedere titolari Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders; in attacco infine c’è Okafor in pre-allarme, ma certamente i favoriti per comporre il tridente rossonero saranno da destra a sinistra Pulisic, Giroud e Rafael Leao.











