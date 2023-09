Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (5^ giornata, 23-24 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 5^ GIORNATA?

Con le probabili formazioni di Serie A studiamo come sempre le potenziali scelte che saranno operate dagli allenatori nelle partite che compongono il turno: in questo caso si parla della quinta giornata, che è importante perché si arriva dal primo impegno nelle coppe europee che ha riguardato sette delle formazioni del massimo campionato. Poi chiaramente ci sono tutte le altre, che anche in questo fine settimana si daranno battaglia; vedremo anche come cambierà la classifica, ma qui per l’appunto si parla di probabili formazioni di Serie A e dunque possiamo iniziare il nostro viaggio.

Va detto ovviamente che bisognerà prendere in considerazione gli squalificati di questo turno (sono appena tre) e gli infortuni, che sono già parecchi tutto considerato; poi, per chi ha giocato in Champions, Europa e Conference League, anche lo stato di forma e dunque un possibile turnover da parte dei loro allenatori, soprattutto nel caso in cui il calendario consenta qualche sperimentazione. Apriamo dunque il nuovo capitolo sulle probabili formazioni di Serie A cominciando a prendere in esame una delle partite che andranno in scena sabato 23 settembre.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LAZIO MONZA

La prima partita di cui parliamo con le probabili formazioni di Serie A è dunque Lazio Monza. Martedì sera i biancocelesti hanno pareggiato contro l’Atletico Madrid: clamoroso il gol di Ivan Provedel al 95’ minuto, anche perché non il primo in carriera. Per questa partita Maurizio Sarri dovrebbe aver perso Luca Pellegrini, titolare in Champions League: lo sostituirebbe con Hysaj spostato a sinistra, sull’altro versante dunque ci sarà spazio per Marusic mentre in mezzo alla difesa ritroveremo la coppia formata da Casale e Alessio Romagnoli. Poi, punti di domanda aperti: a centrocampo Guendouzi è favorito su Kamada per affiancare Cataldi (che torna titolare) e Luis Alberto, mentre nel tridente offensivo potrebbe avere un’occasione Isaksen, che nel caso manderebbe in panchina Felipe Anderson completando un reparto che in questo momento non può prescindere da Immobile e Zaccagni. Panchina dunque, ancora una volta, per l’ex Rovella.

Raffaele Palladino conta i pezzi in vista della trasferta all’Olimpico: Caldirola è squalificato, Caprari è infortunato, Danilo D’Ambrosio potrebbe non farcela. In difesa allora, davanti a Di Gregorio, torna titolare Izzo che farà reparto con Pablo Marì e Andrea Carboni; sulle corsie laterali correranno invece il jolly Ciurria e Samuele Birindelli, che sarà dirottato a sinistra. Centrocampo con Gagliardini, che di fatto è il giocatore che ha preso il posto di Rovella, e Pessina che abbassa la sua posizione per permettere a Colpani, già tre gol in questo suo ottimo avvio di campionato, di agire in qualità di trequartista a supporto dei due attaccanti. Qui, Lorenzo Colombo sarà titolare; lo sparring partner nel reparto avanzato del Monza sarà Dany Mota.











