Probabili formazioni Serie A: le mosse, i moduli e le scelte degli allenatori nelle partite che si giocano per la quinta giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: TEMI INTERESSANTI NEL WEEKEND!

È sempre molto interessante l’appuntamento con le probabili formazioni Serie A, una rubrica in cui proviamo a trattare almeno alcuni dei temi più intriganti del turno nel massimo campionato: sabato 27 settembre si entra nella quinta giornata, e ci sono già tante cose di cui parlare tra cui ad esempio un ottimo Milan.

C’era qualche punto di domanda sul modulo che Massimiliano Allegri avrebbe utilizzato nella sua nuova avventura rossonera, ovviamente era stato argomento di discussione nella conferenza stampa di presentazione e per il momento il livornese, diciamo così, è rimasto fedele al 3-5-2 già utilizzato nella seconda esperienza alla Juventus.

Un sistema però nuovo per una squadra che nella passata stagione lo aveva adottato solo per qualche sporadica partita sotto la guida di Sergio Conceiçao; un sistema che a oggi premia il quarantenne Luka Modric, ancora in grado di fare la differenza, e il nuovo arrivato Adrien Rabiot ma, in attesa di recuperare Ardon Jashari, ha relegato in panchina Samuele Ricci, tornato titolare in Coppa Italia.

Nel big match contro il Napoli non si dovrebbe cambiare: nel centrocampo del Milan uno come Youssouf Fofana deve avere un posto per dare equilibrio a un reparto altrimenti sbilanciato, Allegri ha trovato la quadra in questo modo ma non è escluso che in futuro possa aprire a un 4-2-3-1 per dare occasioni agli altri, certo senza le coppe europee il turnover giocoforza si riduce…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: I PROBLEMI DI SARRI

Con le probabili formazioni Serie A passiamo dal centrocampo del Milan a quello della Lazio: non solo i biancocelesti hanno perso il derby, ma contro la Roma hanno pagato un prezzo carissimo in vista della trasferta di Marassi, in programma lunedì sera. Maurizio Sarri infatti avrà Mattéo Guendouzi e Reda Belahyane squalificati, perché entrambi espulsi; per il francese addirittura due giornate di stop, ma i problemi non sono finiti qui perché Fisayo Dele-Bashiru tornerà a ottobre e Nicolò Rovella, indisponibile contro il Genoa, dovrebbe operarsi ma così facendo salterebbe almeno un mese in questa stagione, se non di più.

Tradotto: in questa quinta giornata di Serie A la Lazio ha a disposizione il solo Danilo Cataldi come centrocampista di ruolo, infatti la soluzione dovrebbe essere quella di avanzare Mario Gila davanti alla difesa e schierare come centrale. Dalla panchina ci sarebbero anche Toma Basic e Matias Vecino, che però sembrano essere fuori dal progetto; si va dunque la soluzione con il giovane Oliver Provstgaard, promosso dalla Primavera, a tornare titolare al fianco di Alessio Romagnoli davanti a Ivan Provedel, la Lazio con il calciomercato bloccato ha già parecchi problemi e adesso si aggiunge anche questo, non di facile gestione.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL DUELLO IN FAMIGLIA

Altro tema interessante con le probabili formazioni Serie A riguarda il sabato sera di Cagliari Inter: magari non dal primo minuto, ma avremo alla Unipol Domus il duello in famiglia tra Sebastiano e Francesco Pio Esposito, ricordando che il terzo fratello – Salvatore – è rimasto in Serie B con lo Spezia. Sebastiano, il fratello di mezzo, è nato nel 2002; Francesco Pio invece è il minore, con carta d’identità che dice 2005, ma questo non gli ha impedito di essere confermato nella rosa dell’Inter, anche grazie ai 17 gol (più due nei playoff) che ha segnato lo scorso anno in cadetteria, proprio con la maglia dello Spezia.

Quasi un paradosso, se vogliamo dirla così: Francesco Pio Esposito ha esordito quest’anno in Serie A, Sebastiano con l’Inter ci era riuscito nel 2019-2020 quando in emergenza Antonio Conte si era servito di lui, poi nell’ultima stagione ha fatto discretamente bene con l’Empoli (8 gol) ma questo non gli è bastato per evitare un altro prestito, che potrebbe aiutarlo a maturare ulteriormente ma che forse, a 23 anni, suona come una sentenza almeno temporanea sul fatto che non venga ritenuto pronto per grandi palcoscenici. La sua “vendetta” potrebbe essere un gol decisivo per il Cagliari contro l’Inter del fratello Francesco Pio…