Probabili formazioni Serie A: mosse, moduli e scelte degli allenatori, andiamo alla scoperta dei titolari nella 6^ giornata (4-5 ottobre 2025)
PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: I TITOLARI FRA LE COPPE E LA SOSTA
Siamo al primo weekend di ottobre, arriviamo dalla prima settimana che ha coinvolto tutte le squadre italiane impegnate nelle Coppe europee e si avvicina invece una nuova sosta per gli impegni delle Nazionali: questo è il contesto in cui si colloca la sesta giornata, ovviamente importante per capire soprattutto le mosse degli allenatori nelle probabili formazioni Serie A.
Ad esempio, quest’anno il vantaggio dei minori impegni andrà al Milan di Massimiliano Allegri e il riferimento è particolarmente significativo dopo la vittoria contro il Napoli e in vista della trasferta sul campo della Juventus, naturalmente molto complicata ma con il vantaggio di averci lavorato a Milanello per una settimana intera, mentre Igor Tudor aveva la Champions League.
Questa osservazione può essere interessante, pensando alle quattro partite di oggi, sabato 4 ottobre 2025, per Inter e Atalanta, che escono da un ottimo martedì europeo con due vittorie in Champions League ma nelle prossime ore avranno due derby lombardi ostici, contro la sorprendente Cremonese a San Siro e contro il Como che ormai è una solida realtà a Bergamo.
Prima ancora però ci saranno ben due partite in contemporanea alle ore 15.00, una anomalia di questo primo sabato di ottobre, allora per presentare le probabili formazioni Serie A indaghiamo innanzitutto le scelte degli allenatori, le loro mosse su moduli e titolari per quanto riguarda una classica del nostro calcio, cioè Lazio Torino.
PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS LAZIO TORINO
Maurizio Sarri, reduce dalla netta vittoria per 0-3 sul campo del Genoa, dovrebbe puntare sul modulo 4-4-2 per la sua Lazio oggi pomeriggio nelle probabili formazioni Serie A. Bisogna ricordare che Guendouzi è squalificato e che ci sono diversi giocatori infortunati, ciò riduce la possibilità di scelta di Sarri. In porta Provedel; in difesa Hysaj, Romagnoli con Gila se ristabilito oppure Provstgaard, infine Tavares a sinistra; linea a quattro anche a centrocampo, con Basic e Cataldi centrali fra Cancellieri e Zaccagni, infine in attacco la coppia con Dia e Castellanos.
Il Torino di Marco Baroni è invece reduce dalla sconfitta a Parma, ci sono problemi soprattutto in difesa e allora proprio da qui partiamo nel modulo 3-4-2-1 granata. Davanti al portiere Israel sembrano certi del posto Coco e Maripan, il terzo dovrebbe essere Masina; nel cuore del centrocampo spazio per Asllani e Casadei, più dubbi sulle fasce dove comunque i favoriti sono Lazaro e Biraghi, ma con la concorrenza di Pedersen e Nkounkou. Infine, l’attacco del Torino potrebbe prevedere Ngonge e Vlasic alle spalle di Simeone come centravanti.