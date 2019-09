Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (6^ giornata)

Ecco un altro appuntamento con le probabili formazioni di Serie A, che arriva per la sesta giornata: tra sabato 28 e lunedì 30 settembre le dieci partite del campionato ci terranno compagnia in un turno che arriva a pochi giorni dall’infrasettimanale. Anche di questo bisogna tenere conto nel valutare quali possano essere le scelte degli allenatori legati alle sfide cui stiamo per assistere; dunque senza indugiare troppo andiamo a vedere quale sia il modo in cui le varie formazioni possano essere mandate sul terreno di gioco, procedendo in ordine cronologico alla scoperta delle probabili formazioni di Serie A per la sesta giornata del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPAL

Da valutare se Maurizio Sarri intenderà dare continuità al modulo con il trequartista, e se ci sarà Cristiano Ronaldo: con il portoghese e il 4-3-1-2 potrebbe essere Dybala a scalare dietro le punte (confermando Higuain), altrimenti comunque spazio a Ramsey mentre a centrocampo dovrebbe tornare titolare Matuidi. Out Danilo per infortunio, Cuadrado sarà il terzino destro. Nella Spal possibile la conferma dell’assetto con Federico Di Francesco in appoggio a Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

Si deve sbloccare Quagliarella che ancora una volta dovrebbe agire da prima punta lasciando Gabbiadini a girargli attorno in compagnia di Caprari, Ekdal si gioca la maglia di playmaker basso con Ronaldo Vieira mentre non ci sarà Murillo in difesa, dunque Bereszynski potrebbe ancora giocare nei tre dietro. Inter che non cambia per il momento, ma da valutare l’attacco: Politano resta in ballottaggio con Lautaro Martinez e soprattutto Alexis Sanchez, che aspetta ancora l’occasione per essere incisivo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA

Roberto De Zerbi continua ad affidarsi a Domenico Berardi e Caputo, mentre Boga si gioca il posto di terzo giocatore offensivo; centrocampo classico nel quale Obiang sarà schierato come perno davanti alla difesa, ballottaggio Muldur-Toljan per la corsia destra. Atalanta che potrebbe lasciare fuori qualcuno: Duvan Zapata o Muriel titolari come prima punta, dovrebbe restare fuori Kjaer e allora in difesa vedremmo Djimsiti o Andrea Masiello.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BRESCIA

Senza lo squalificato Koulibaly, Carlo Ancelotti deve puntare su Maksimovic che giocherà ancora al fianco di Manolas, ma attenzione alla sorpresa Luperto; da valutare soprattutto l’attacco, dove Llorente cerca spazio e Lozano si vuole sbloccare ma alla fine potrebbe giocare Milik. Solito assetto per il Brescia, con Alfredo Donnarumma e Balotelli davanti: da scegliere solo il trequartista (potrebbe essere Ayé), Tonali comanderà la squadra mettendosi in cabina di regia.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA

Torna titolare Immobile, a caccia del gol contro la sua ex squadra; per il resto i biancocelesti dovrebbero cambiare poco rispetto alle ultime uscite, Marusic insidia il posto di Manuel Lazzari a destra e Parolo si candida per essere in mediana. Genoa nel quale il ballottaggio più aperto riguarda il ruolo di prima punta: Pinamonti in vantaggio ma Favilli dà la sensazione di non partire battuto, poi la solita difesa a tre con Criscito schierato sul centrosinistra.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA

Nel Lecce scalpita Lapadula, ma potrebbe essere vincente l’assetto con Babacar e Marco Mancosu e Falco in appoggio; a centrocampo non si cambia, conferme sia per Majer che per Tabanelli a supporto di Tachtsidis. La Roma potrebbe rilanciare Gianluca Mancini (che torna dalla squalifica) e riportare Florenzi a giocare da terzino destro – ma le buone prestazioni di Spinazzola potrebbero far decidere diversamente – poi ci aspettiamo che Justin Kluivert sia riproposto dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA

In questo momento l’Udinese punta forte soprattutto sulla difesa, con Musso e Troost-Ekong sugli scudi; davanti bisogna sbloccarsi e in questo senso attenzione al possibile contributo di Pussetto, ad appoggiare Lasagna in luogo di Barak. Sinisa Mihajlovic spera di rilanciare Nicola Sansone dopo il rigore sbagliato, in mediana si fida dei soliti noti mentre davanti deve valutare il solito testa a testa tra Palacio, ormai stabilmente impiegato da prima punta, e un Destro a caccia di riscatto.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA

Il Cagliari è sempre senza Pavoletti e Nainggolan, potrebbe rientrare invece Cigarini ma a centrocampo restano vivi i ballottaggi con Oliva, mentre Lucas Castro con il gol di mercoledì sera potrebbe essersi conquistato il posto di trequartista. Nel Verona torna Kumbulla, che ricompleta il terzetto difensivo con Rrahmani e Gunter; per ora Ivan Juric ha cambiato poco ma Stepinski dovrebbe giocare dal primo minuto come centravanti, al posto di Di Carmine uscito acciaccato martedì.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

Marco Giampaolo valuta altri cambi di formazione ma per il momento sembra che il modulo sia destinato a restare quello ad albero di Natale, in modo da dare maggiore spazio nei movimenti a Piatek ed esaltare le caratteristiche di Calhanoglu, al tempo stesso consentendo a Suso di allargarsi maggiormente. Fiorentina che continua, naturalmente, a puntare forte su Federico Chiesa e Ribéry; in caso di turnover per il francese attenzione all’ex Kevin Prince Boateng, conferma per Castrovilli a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO PARMA

Il Torino gioca come sempre con il 3-5-2 e il solito dubbio Nkoulou che deve dimostrare di essere mentalmente pronto a tornare a guidare la sua difesa dopo i dissidi avuti con società e allenatore. Nel Parma cerca riscatto Inglese, che arriva dal rigore sbagliato nel turno infrasettimanale; Hernani sarà sempre il regista, aspettiamo anche la definitiva crescita di Gervinho che non ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi e vorrà mettersi in mostra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA