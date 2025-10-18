Probabili formazioni Serie A: mosse, moduli e scelte degli allenatori, andiamo alla scoperta dei titolari nella 7^ giornata (18-19 ottobre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: COME SI RIPARTE DOPO LA SOSTA?

Alle spalle anche la seconda sosta del campionato, le probabili formazioni Serie A ci accompagnano verso le partite della settima giornata con molti temi stuzzicanti da considerare. Ci attendono infatti 23 giorni nei quali tutti scenderanno in campo almeno cinque volte a causa del turno infrasettimanale, mentre le partite saranno ben sette per chi ha pure le Coppe europee.

Sostanzialmente si giocherà nello spazio di tre settimane quasi lo stesso numero di partite che sono state disputate da agosto ad oggi, sarà il primo autentico tour de force e quindi diventeranno ancora più significative le mosse degli allenatori, le loro scelte su moduli e titolari specie per le partite più affascinanti.

Oggi sabato 18 ottobre 2025 ci sarà già molto da dire perché le partite saranno ben quattro: qualche allenatore potrebbe anche giocarsi il posto in panchina, in particolare in Pisa Verona che già tutte le caratteristiche della sfida salvezza tra due formazioni che non hanno ancora mai vinto nemmeno una volta in questo campionato.

Le probabili formazioni Serie A sono quindi sempre affascinanti, che si parli di un match già delicato per la salvezza oppure che si indaghino le mosse di Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu verso Roma Inter, che questa sera attirerà gli occhi di tutti gli appassionati di calcio sullo stadio Olimpico in una partita che non può essere come le altre anche per i due mister.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS ROMA INTER

Gian Piero Gasperini deve sfatare il personale tabù contro l’Inter, ci sono però tutte le condizioni per riuscirci perché la sua Roma sta facendo molto bene e prima della sosta ha vinto a Firenze. Per le probabili formazioni Serie A, il modulo è il 3-4-2-1 e davanti a Svilar dovrebbero essere in ballottaggio Celik ed Hermoso. Gli altri difensori saranno Mancini e N’Dicka; a centrocampo puntiamo su Wesley, Cristante, Konè e Angelino e quindi sembrano chiare le idee del Gasp, che invece ha dubbi stuzzicanti in attacco. Sulla trequarti al fianco di Soulè ci sarà capitan Pellegrini oppure Baldanzi, per il centravanti ecco invece in lotta naturalmente Dovbyk e Ferguson.

Partita da ex anche per Cristian Chivu, anche se i ricordi giallorossi per il rumeno sono da giocatore. Quella contro la Cremonese prima della sosta è stata la quinta vittoria consecutiva, adesso si riparte con due dubbi. Il modulo nerazzurro è sempre il 3-5-2, Sommer e i tre difensori Akanji, Acerbi e Bastoni dovrebbero essere certi del posto, così come Dumfries a destra più Barella e Calhanoglu, mentre attenzione al ballottaggio che coinvolge il grande ex Mkhitaryan con il nuovo acquisto Sucic, oltre a Dimarco-Carlos Augusto a sinistra. Thuram sulla via del recupero, ma ci sarà Bonny (un gol e tre assist con la Cremonese) con capitan Lautaro Martinez davanti.