PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Quali scelte per Inzaghi e Thiago Motta? (8^ giornata, 7-8 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS INTER BOLOGNA

La prima partita in ordine cronologico del sabato sarà però Inter Bologna, che andiamo quindi adesso a presentare per le probabili formazioni di Serie A. Mister Simone Inzaghi naturalmente non rinuncerà al suo modulo 3-5-2, c’è da valutare la possibilità di turnover. In porta avremo Sommer, davanti a lui potrebbero agire Darmian e De Vrij insieme a Bastoni, quindi Pavard e Acerbi potrebbero essere gli indiziati per un po’ di riposo; a centrocampo ballottaggio Dumfries-Cuadrado a destra, poi ecco Barella, mentre Calhanoglu è insidiato da Asllani in cabina di regia a differenza di Mkhitaryan e Dimarco, che dovrebbero essere più certi del posto dal primo minuto, come Lautaro Martinez che sarà affiancato da uno fra Thuram e Sanchez, anche in base alle condizioni del francese.

Per quanto riguarda il Bologna di Thiago Motta, indichiamo invece il modulo 4-2-3-1 con Skorupski in porta, protetto dai quattro difensori De Silvestri, Beukema, Calafiori e Lykogiannis; nel cuore della mediana ecco la coppia composta da Freuler ed Aebischer; il reparto offensivo vedrà infine Orsolini, Ferguson e Ndoye da destra a sinistra sulla trequarti a sostegno del centravanti Zirkzee. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA?

La Serie A torna dopo i giorni dedicati alle Coppe europee e vive la sua ottava giornata di campionato in questo weekend che precede la seconda sosta per le Nazionali, questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, naturalmente con tutte le cautele del caso, il turnover potrebbe essere una necessità per chi ha avuto le fatiche delle Coppe europee, mentre ai problemi dei viaggi con le Nazionali si penserà eventualmente per la prossima giornata.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A, dopo i ben due anticipi già disputati ieri sera, ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo le canoniche tre partite del sabato con tante big e il fascino del derby della Mole, infine ci saranno naturalmente le ultime cinque partite della giornata di Serie A per caratterizzare la domenica. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 7 ottobre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 8^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

Per le probabili formazioni di Serie A mettiamo giustamente in copertina Juventus Torino, che avrà tutto il fascino dello storico derby della Mole. Curiosamente, entrambe le formazioni torinesi arrivano da un pareggio per 0-0 nella scorsa giornata, per la Juventus arrivato sul campo dell’Atalanta mentre il Torino ha pareggiato a reti bianche contro il Verona. Per i bianconeri la vittoria serve per rilanciarsi nella lotta scudetto, per i granata sarebbe una gioia che è arrivata davvero troppe poche volte negli ultimi decenni.

La Juventus di mister Massimiliano Allegri dovrebbe disporsi secondo il modulo 3-5-2, ormai classico per i bianconeri. Quanto ai titolari, ecco Szczesny in porta, protetto dalla difesa a tre con Danilo, l’ex Bremer e Gatti, mentre la folta linea del centrocampo a cinque potrebbe prevedere titolari da destra a sinistra McKennie, Fagioli, Locatelli in cabina di regia, Rabiot e Cambiaso; infine, il tandem d’attacco bianconero potrebbe prevedere titolari Milik e Kean. Il Torino di mister Ivan Juric dovrebbe invece scegliere il modulo 3-4-2-1 con Tameze, Schuurs e Rodriguez favoriti per comporre la difesa a tre davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo scegliamo invece per i granata Bellanova a destra, i due mediani Ilic e Ricci ed infine Lazaro a sinistra. Passando al reparto offensivo, il Torino nel derby potrebbe proporre Vlasic e Radonjic sulla trequarti, a supporto del centravanti Zapata.

